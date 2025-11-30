На скоростном поезде вы с комфортом доберётесь до Самарканда — города, где каждый уголок пропитан богатой историей и наследием наших предков.
Вас ждут роскошные образцы древней архитектуры, уникальная атмосфера Востока и
Описание экскурсии
За один день посетит основные достопримечательности исторического Самарканда Важная информация:
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гур-Эмир — $6,5, Регистан — $8, Биби-Ханум $6,5, Некрополь Шахи-зинда $4.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмер
- Ансамбль Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Некрополь Шахи-зинда
- Сиабский базар (по понедельникам закрыт)
Что включено
- Билеты на поезд Афросиаб
- Услуга профессионального гида
- Комфортабельное авто
- Обед в центре плова
Что не входит в цену
- Входные билеты на архитектурные памятники
Место начала и завершения?
Узбекистан, Самарканд, Привокзальная площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Иногда билеты на скоростной поезд Афросиаб разбирают очень быстро. Если так произойдёт, мы предложим вам экскурсию на поезде Шарк (он едет на 1,5 часа дольше)
- В стоимость включены билеты на поезд, трансфер на автомобиле (Chevrolet Captiva или Hyundai Starex) по всему маршруту и обед
- Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин - прикрытые колени и плечи, у женщин - прикрытые голова, ноги и руки
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гур-Эмир - $6,5, Регистан - $8, Биби-Ханум $6,5, Некрополь Шахи-зинда $4
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
