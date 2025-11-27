Откройте для себя древний Самарканд в индивидуальном путешествии, где вы в комфортной обстановке сможете посетить его главные достопримечательности, такие как Площадь Регистан, Мавзолей Гур-Эмир и уникальную Обсерваторию Улугбека.
Этот тур адаптируется под ваши интересы — будь то архитектура, кулинарные открытия или неспешные прогулки.
Описание экскурсииИндивидуальное путешествие в древний Самарканд Приглашаем вас в индивидуальное путешествие в древний Самарканд — без посторонних, с комфортом и вниманием к деталям. Всего за один день вы увидите главные достопримечательности города, включая Площадь Регистан, сердце Самарканда и шедевр восточной архитектуры, а также Мавзолей Амир Темура (Гур-Эмир), усыпальницу великого полководца. Вы посетите Некрополь Шахи-Зинда, святое место с завораживающими мозаиками, и Обсерваторию Улугбека, уникальный научный центр XV века. Также вы сможете увидеть мечеть Биби-Ханым, одну из крупнейших мечетей в исламском мире, и насладиться атмосферой Сиабского базара, колоритного восточного рынка с местными угощениями. Не забудем и о великолепных учебных комплексах на Регистане — медресе Тилля-Кари и Шердор. Тур полностью адаптируется под ваши интересы: хотите больше архитектуры, кулинарных открытий или неспешных прогулок? Мы сделаем именно так, как удобно вам. Это идеальный вариант для тех, кто ценит приватность, индивидуальный подход и хочет познакомиться с Самаркандом без спешки в уютной атмосфере. Важная информация:
- В день тура мы организуем для вас трансфер от вашего отеля в Ташкенте до вокзала.
- Наш водитель приедет к указанному вами отелю и встретит вас у входа с табличкой.
- Пожалуйста, будьте готовы к выезду не позднее, чем за 1 час до отправления поезда — точное время сообщим заранее.
- Вся информация о времени выезда и контактные данные водителя будут отправлены вам после подтверждения бронирования.
- В Самарканде вас встретит профессиональный гид, с которым вы отправитесь на персональную экскурсию по городу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Мавзолей Амир Темура (Гур-Эмир)
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Биби-Ханым мечеть
- Сиабский базар
- Медресе Тилля-Кари и Шердор
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Билеты на скоростной поезд «Ташкент - Самарканд - Ташкент»
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
1 Afrosiyob Street, Tashkent, 100047, Uzbekistan
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
