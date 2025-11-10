Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Посетите Амирсай, крупнейший горнолыжный курорт в Узбекистане, в рамках организованной экскурсии в горы Чимган из Ташкента. Поднимитесь на подъемнике по склонам и покатайтесь на лодке по голубым водам озера Чарвак. 5 2 отзыва

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

Описание экскурсии Ташкент — водохранилище Чарвак — горы Чимган — Амирсой — Ташкент (зимний маршрут) Ташкент — Амирсой — горы Чимган — водохранилище Чарвак — Ташкент (летний маршрут) Ташкент: встреча с водителем и гидом в вашем отеле или в аэропорту, затем выезд из Ташкента. Амирсой: известный своими альпийскими лугами и горнолыжным курортом, Амирсой предлагает отличное место для обеда, туалетов и катания на лыжах. Исследуйте крупнейший горнолыжный курорт страны с многочисленными лыжными трассами (с октября по апрель, в зависимости от погодных условий). Вход на канатную дорогу стоит около 10-15 долларов США с человека. Горы Чимган: посетите Чимган и поднимитесь на гору на кресельном подъемнике. Подъемник проходит около 2 км. и поднимается на высоту около 2000 м. (в зависимости от погодных условий). Водохранилище Чарвак: по пути остановитесь в различных смотровых точках, чтобы сфотографировать Чарвак. Фотоостановки вдоль дороги. Спуск по Серпантинной дороге. Возвращение в Ташкент. Высадка у отеля. Важная информация: Пеший туризм на Малом Чимгане Зиплайн на Чимганских горах Верховая езда, катание на квадроциклах, Zipline, пешие прогулки, посещение водопада

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ташкент: встреча с гидом и отправление из Ташкента

Амирсой: откройте для себя альпийские луга и посетите крупнейший горнолыжный курорт

Горы Чимган: поднимитесь на кресельном подъемнике на потрясающую высоту, прокатитесь на лошадях

Озеро Чарвак: насладитесь живописными остановками для фотографирования, купанием в прохладной воде и катанием на лодках

Фотозона возле 154-метровой плотины Что включено Встреча и доставка в отель

Групповой или индивидуальный тур (в зависимости от выбранного варианта)

Англоговорящий водитель

Автомобиль с кондиционером

0, 5 л воды на человека

Гид является опытным фотографом

Остановки в любом месте для красивых фото Что не входит в цену Обед и ужин

Канатная дорога: 250 000 UZS (картой или наличными)

Верховая езда (по желанию): 200 000 UZS (только наличными)

Горнолыжный подъемник (по желанию): 50 000 UZS (картой или наличными)

Квадроцикл (по желанию): 200 000 UZS (только наличными)

Входной билет: 25 000 UZS с человека

Водный мотоцикл (по желанию): 15 000 UZS в минуту (только наличными)

Скоростной катер (по желанию): 500 000 UZS за катер (только наличными, можно разделить между несколькими участниками)

Просим вас иметь при себе достаточно наличных средств для дополнительных мероприятий и личных расходов, особенно в Чимгане и Чарваке, где оплата картой может быть недоступна.

Дроны Место начала и завершения? Трансфер от места проживания Вас заберут у места вашего проживания, если оно находится в зоне сбора Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация Пеший туризм на Малом Чимгане

Зиплайн на Чимганских горах

Верховая езда, катание на квадроциклах, Zipline, пешие прогулки, посещение водопада