Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Не упустите возможность увидеть местную Швейцарию недалеко от Ташкента! Мы посмотрим на бирюзовое Чарвакское водохранилище, посетим поселок Бричмулла, но главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, с которых стекают живописные реки и ручьи.

Описание экскурсии На современном горнолыжном курорте Амирсой вы погуляете по видовой тропе и подышите горным воздухом. Прокатитесь по кресельной канатной дороге, подышите кристально чистым воздухом и полюбуетесь заснеженными вершинами. Я стану вашим надежным проводником, который поможет не пропустить главное и раскроет красоту горного Узбекистана.

