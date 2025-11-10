Не упустите возможность увидеть местную Швейцарию недалеко от Ташкента! Мы посмотрим на бирюзовое Чарвакское водохранилище, посетим поселок Бричмулла, но главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, с которых стекают живописные реки и ручьи.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсииНа современном горнолыжном курорте Амирсой вы погуляете по видовой тропе и подышите горным воздухом. Прокатитесь по кресельной канатной дороге, подышите кристально чистым воздухом и полюбуетесь заснеженными вершинами. Я стану вашим надежным проводником, который поможет не пропустить главное и раскроет красоту горного Узбекистана.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бирюзовое Чарвакское водохранилище
- Поселок Бричмулла
- Чимганские горы
- Горнолыжный курорт Амирсой
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Прочие личные расходы.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
