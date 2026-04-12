Из шумного Ташкента вы отправитесь в мир прохлады, величественных горных ландшафтов и снежных вершин. Погуляете по живописным склонам с редкими реликтовыми растениями.
Прокатитесь над ущельем по канатной дороге, впечатлитесь гигантским Чарвакским водохранилищем и водопадами.
Увидите колоритный посёлок Бричмулла, стоянку первобытных людей и место остановки войска Александра Македонского.
Прокатитесь над ущельем по канатной дороге, впечатлитесь гигантским Чарвакским водохранилищем и водопадами.
Увидите колоритный посёлок Бричмулла, стоянку первобытных людей и место остановки войска Александра Македонского.
Описание экскурсии
День на лоне природы
- Вы полюбуетесь Чарвакским водохранилищем и посетите знаменитый посёлок Бричмулла, о котором поют Татьяна и Сергей Никитины
- Главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, с которых стекают живописные реки и ручьи
- На современном горнолыжном курорте Амирсой вы погуляете по видовой тропе и подышите горным воздухом
- Прокатитесь по кресельной канатной дороге, подышите кристально чистым воздухом и полюбуетесь заснеженными вершинами
- В летний период остановимся на пляже «Пирамиды» для получения восточного загара, в зимнее время уделим время для катания на лыжах и сноуборде на курорте «Амир Сой»
Наши гиды станут вашими надежными проводниками, которые помогут не пропустить главное и раскроют красоту горного Узбекистана.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость (легковой автомобиль)
- Весь маршрут пролегает по асфальтированным дорогам
- Питание и билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — от $15 с чел.
- По запросу я могу забрать вас из аэропорта
- С вами будет один из гидов нашей дружной команды
- Мы можем провести экскурсию для большего количества участников по договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5717 туристов
Я коренной узбекистанец. Родился в Фергане, а в Ташкенте живу уже более 20 лет. Вместе с друзьями мы создали команду гидов, искренне влюблённых в Узбекистан. Мы хорошо знаем историю, культуру и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 300 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 30 мар 2026
Игорь, замечательный гид и отличный рассказчик! Экскурсию провел очень интересно и профессионально, хорошо разбирается в истории страны и города. Грамотно составлена программа, комфортный транспорт. Успели за день посмотреть все запланированные локации. Большое спасибо ему за невероятные впечатления, а также за красивые фото!
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Ю
Получилась очень интересная и живописная поездка. Несмотря на достаточно ранний выезд, пришлось постоять в пробках, город-миллионник, ничего не попишешь. Пока выбирались, узнали немного о самом Ташкенте, немного об истории формирования
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На днях вернулись из экскурсии в горы Тань-Шань из Ташкента. Нашим гидом экскурсоводом был Игорь. Экскурсия началась накануне с очень продуманных и весёлых роликов. Ждали минуты до встречи с гидом
Хаёт
Ответ организатора:
Благодарю за ваш отзыв. Рад что гиды нашей команды смогли влюбить вас в наш прекрасный Узбекистан. Будем ждать вас в гости. С уважением Хаёт
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Чудесная поездка. Интересный гид водитель Игорь, вся поездка на одном дыхании, комфортное и безопасное движение на машине. Игорь великолепный фотограф, интересно рассказывает, много шутит и вся поездка прошла на позитиве.
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Т
Только вернулись из поездки в горы.
Нам очень повезло с погодой и гидом! Нашим гидом был Игорь.
Отличный рассказчик и очень приятный в общении человек, а ещё и классный фотограф. Фотосессия в национальных костюмах на фоне завораживающих пейзажей - сюрприз от нашего гида. И в завершении обед под древними чинарами. Выходной день удался))
Нам очень повезло с погодой и гидом! Нашим гидом был Игорь.
Отличный рассказчик и очень приятный в общении человек, а ещё и классный фотограф. Фотосессия в национальных костюмах на фоне завораживающих пейзажей - сюрприз от нашего гида. И в завершении обед под древними чинарами. Выходной день удался))
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Были сегодня на экскурсии с Игорем. Только самые приятные впечатления и эмоции. 10 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. У Игоря прекрасное чувство юмора и широкий кругозор. Узнали много интересной и новой информации про страну и места. Успели впечатлиться захватывающими видами, сделать прекрасные фото, смешные видео, насладиться вкусным обедом. Спасибо Игорю за этот замечательный день и радушный прием!
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