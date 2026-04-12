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Из Ташкента - в горы Чимгана

Посетить местную Швейцарию и насладиться захватывающими дух пейзажами
Из шумного Ташкента вы отправитесь в мир прохлады, величественных горных ландшафтов и снежных вершин. Погуляете по живописным склонам с редкими реликтовыми растениями.

Прокатитесь над ущельем по канатной дороге, впечатлитесь гигантским Чарвакским водохранилищем и водопадами.

Увидите колоритный посёлок Бричмулла, стоянку первобытных людей и место остановки войска Александра Македонского.
5
300 отзывов
Из Ташкента - в горы Чимгана
Из Ташкента - в горы Чимгана
Из Ташкента - в горы Чимгана

Описание экскурсии

День на лоне природы

  • Вы полюбуетесь Чарвакским водохранилищем и посетите знаменитый посёлок Бричмулла, о котором поют Татьяна и Сергей Никитины
  • Главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, с которых стекают живописные реки и ручьи
  • На современном горнолыжном курорте Амирсой вы погуляете по видовой тропе и подышите горным воздухом
  • Прокатитесь по кресельной канатной дороге, подышите кристально чистым воздухом и полюбуетесь заснеженными вершинами
  • В летний период остановимся на пляже «Пирамиды» для получения восточного загара, в зимнее время уделим время для катания на лыжах и сноуборде на курорте «Амир Сой»

Наши гиды станут вашими надежными проводниками, которые помогут не пропустить главное и раскроют красоту горного Узбекистана.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость (легковой автомобиль)
  • Весь маршрут пролегает по асфальтированным дорогам
  • Питание и билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — от $15 с чел.
  • По запросу я могу забрать вас из аэропорта
  • С вами будет один из гидов нашей дружной команды
  • Мы можем провести экскурсию для большего количества участников по договорённости

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5717 туристов
Я коренной узбекистанец. Родился в Фергане, а в Ташкенте живу уже более 20 лет. Вместе с друзьями мы создали команду гидов, искренне влюблённых в Узбекистан. Мы хорошо знаем историю, культуру и
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традиции своей страны и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Для нас важно не только показать главные достопримечательности, но и познакомить вас с настоящим Узбекистаном, его атмосферой, гостеприимством и местными традициями. Мы хотим, чтобы это путешествие оставило самые тёплые воспоминания и вам захотелось вернуться сюда снова. Как говорят у нас на Востоке: «Хуш келибсиз!» — Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 300 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
288
4
8
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4
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С
Дата посещения: 30 мар 2026
Игорь, замечательный гид и отличный рассказчик! Экскурсию провел очень интересно и профессионально, хорошо разбирается в истории страны и города. Грамотно составлена программа, комфортный транспорт. Успели за день посмотреть все запланированные локации. Большое спасибо ему за невероятные впечатления, а также за красивые фото!
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Ю
Получилась очень интересная и живописная поездка. Несмотря на достаточно ранний выезд, пришлось постоять в пробках, город-миллионник, ничего не попишешь. Пока выбирались, узнали немного о самом Ташкенте, немного об истории формирования
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Узбекистана, как государства. Ильхом оказался весьма эрудированным гидом, рассказал много про быт, экономику, историю. По дорогам ехали максимально безопасно, за это отдельное спасибо! А когда поднялись в горы и увидели всё, что окружает обзорные площадки, просто захватило дух от местных красот. По пути остановились перекусить в отличном ресторане, недорого, вкусно, сытно.
Спасибо большое за организацию и проведение!

Получилась очень интересная и живописная поездка. Несмотря на достаточно ранний выезд, пришлось постоять в пробках, город-миллионник,
Получилась очень интересная и живописная поездка. Несмотря на достаточно ранний выезд, пришлось постоять в пробках, город-миллионник,
Получилась очень интересная и живописная поездка. Несмотря на достаточно ранний выезд, пришлось постоять в пробках, город-миллионник,
Получилась очень интересная и живописная поездка. Несмотря на достаточно ранний выезд, пришлось постоять в пробках, город-миллионник,
Получилась очень интересная и живописная поездка. Несмотря на достаточно ранний выезд, пришлось постоять в пробках, город-миллионник,
Получилась очень интересная и живописная поездка. Несмотря на достаточно ранний выезд, пришлось постоять в пробках, город-миллионник,
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Ольга
На днях вернулись из экскурсии в горы Тань-Шань из Ташкента. Нашим гидом экскурсоводом был Игорь. Экскурсия началась накануне с очень продуманных и весёлых роликов. Ждали минуты до встречи с гидом
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и красивыми видами. Около 10 часов мы провели вместе с этим обоятельным человеком, балагуром, знающим все укромные места, скрытые от глаз человека по маршруту. Мы доехали очень быстро до красивых гор, покатались на кататках, сходили на водопад, полюбовались водохранилищем, попробовали местную кухню, ознакомились с наскальными рисунками древних людей - петроглифами. А еще какой он замечательный фотограф. У нас осталось море положительных эмоций. Узбекистан - это не только история, медресе и мечети. Это замечательные виды, чистота воздуха и энергия гор и солнца.

На днях вернулись из экскурсии в горы Тань-Шань из Ташкента. Нашим гидом экскурсоводом был Игорь. Экскурсия
На днях вернулись из экскурсии в горы Тань-Шань из Ташкента. Нашим гидом экскурсоводом был Игорь. Экскурсия
На днях вернулись из экскурсии в горы Тань-Шань из Ташкента. Нашим гидом экскурсоводом был Игорь. Экскурсия
На днях вернулись из экскурсии в горы Тань-Шань из Ташкента. Нашим гидом экскурсоводом был Игорь. Экскурсия
Хаёт
Хаёт
Ответ организатора:
Благодарю за ваш отзыв. Рад что гиды нашей команды смогли влюбить вас в наш прекрасный Узбекистан. Будем ждать вас в гости. С уважением Хаёт
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Галина
Чудесная поездка. Интересный гид водитель Игорь, вся поездка на одном дыхании, комфортное и безопасное движение на машине. Игорь великолепный фотограф, интересно рассказывает, много шутит и вся поездка прошла на позитиве.
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Поездка в горы и их великолепие - это, то что останется в памяти навсегда Благорарю от всего сердца за доставленное удовольствие и подаренную красоту гор, вкусную еду, невероятной красоты фото и видео моей поездки.
Рекомендую компанию и гида Игоря.
Вам благополучия.

Чудесная поездка. Интересный гид водитель Игорь, вся поездка на одном дыхании, комфортное и безопасное движение на
Чудесная поездка. Интересный гид водитель Игорь, вся поездка на одном дыхании, комфортное и безопасное движение на
Чудесная поездка. Интересный гид водитель Игорь, вся поездка на одном дыхании, комфортное и безопасное движение на
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Т
Только вернулись из поездки в горы.
Нам очень повезло с погодой и гидом! Нашим гидом был Игорь.
Отличный рассказчик и очень приятный в общении человек, а ещё и классный фотограф. Фотосессия в национальных костюмах на фоне завораживающих пейзажей - сюрприз от нашего гида. И в завершении обед под древними чинарами. Выходной день удался))
Только вернулись из поездки в горы.
Только вернулись из поездки в горы.
Только вернулись из поездки в горы.
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Дмитрий
Были сегодня на экскурсии с Игорем. Только самые приятные впечатления и эмоции. 10 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. У Игоря прекрасное чувство юмора и широкий кругозор. Узнали много интересной и новой информации про страну и места. Успели впечатлиться захватывающими видами, сделать прекрасные фото, смешные видео, насладиться вкусным обедом. Спасибо Игорю за этот замечательный день и радушный прием!
Были сегодня на экскурсии с Игорем. Только самые приятные впечатления и эмоции. 10 часов экскурсии пролетели
Были сегодня на экскурсии с Игорем. Только самые приятные впечатления и эмоции. 10 часов экскурсии пролетели
Были сегодня на экскурсии с Игорем. Только самые приятные впечатления и эмоции. 10 часов экскурсии пролетели
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