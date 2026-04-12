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С Светлана Игорь, замечательный гид и отличный рассказчик! Экскурсию провел очень интересно и профессионально, хорошо разбирается в истории страны и города. Грамотно составлена программа, комфортный транспорт. Успели за день посмотреть все запланированные локации. Большое спасибо ему за невероятные впечатления, а также за красивые фото! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юрий читать дальше уменьшить Узбекистана, как государства. Ильхом оказался весьма эрудированным гидом, рассказал много про быт, экономику, историю. По дорогам ехали максимально безопасно, за это отдельное спасибо! А когда поднялись в горы и увидели всё, что окружает обзорные площадки, просто захватило дух от местных красот. По пути остановились перекусить в отличном ресторане, недорого, вкусно, сытно.

Спасибо большое за организацию и проведение! Получилась очень интересная и живописная поездка. Несмотря на достаточно ранний выезд, пришлось постоять в пробках, город-миллионник, ничего не попишешь. Пока выбирались, узнали немного о самом Ташкенте, немного об истории формирования Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга читать дальше уменьшить и красивыми видами. Около 10 часов мы провели вместе с этим обоятельным человеком, балагуром, знающим все укромные места, скрытые от глаз человека по маршруту. Мы доехали очень быстро до красивых гор, покатались на кататках, сходили на водопад, полюбовались водохранилищем, попробовали местную кухню, ознакомились с наскальными рисунками древних людей - петроглифами. А еще какой он замечательный фотограф. У нас осталось море положительных эмоций. Узбекистан - это не только история, медресе и мечети. Это замечательные виды, чистота воздуха и энергия гор и солнца. На днях вернулись из экскурсии в горы Тань-Шань из Ташкента. Нашим гидом экскурсоводом был Игорь. Экскурсия началась накануне с очень продуманных и весёлых роликов. Ждали минуты до встречи с гидом Хаёт Ответ организатора: Благодарю за ваш отзыв. Рад что гиды нашей команды смогли влюбить вас в наш прекрасный Узбекистан. Будем ждать вас в гости. С уважением Хаёт Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Галина читать дальше уменьшить Поездка в горы и их великолепие - это, то что останется в памяти навсегда Благорарю от всего сердца за доставленное удовольствие и подаренную красоту гор, вкусную еду, невероятной красоты фото и видео моей поездки.

Рекомендую компанию и гида Игоря.

Вам благополучия. Чудесная поездка. Интересный гид водитель Игорь, вся поездка на одном дыхании, комфортное и безопасное движение на машине. Игорь великолепный фотограф, интересно рассказывает, много шутит и вся поездка прошла на позитиве. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Только вернулись из поездки в горы.

Нам очень повезло с погодой и гидом! Нашим гидом был Игорь.

Отличный рассказчик и очень приятный в общении человек, а ещё и классный фотограф. Фотосессия в национальных костюмах на фоне завораживающих пейзажей - сюрприз от нашего гида. И в завершении обед под древними чинарами. Выходной день удался)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет