Перекресток культур, Жемчужина Востока — всё это имена древнего Самарканда! Приглашаем вас удобно и быстро добраться сюда из Ташкента и за день осмотреть главные памятники древней столицы. Вы посетите мавзолей Тамерлана и красивейший комплекс Шахи Зинда, увидите старинные мечети. А вечером так же с комфортом вернетесь в Ташкент.
Время начала: 07:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсииПогрузитесь в историю и культуру Самарканда с нашей экскурсией! Вы посетите знаменитые достопримечательности: мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Регистан, мечеть Биби-Ханым, мавзолей Шахи-Зинда и мавзолей Ходжа Данияр. В середине дня мы остановимся на обед в ресторане, где вы попробуете настоящий самаркандский плов и узнаете, чем он отличается от ташкентского. Мы организуем удобный трансфер и проведем вас по самым значимым местам города. Экскурсия идеально подойдет для тех, кто интересуется историей и архитектурой. Не упустите шанс увидеть Самарканд во всей его красе и получить массу впечатлений! Важная информация: В стоимость включены билеты класса стандарт на скоростной поезд, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед. Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 1 сутки предоплата за билеты не возвращается. Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 17$ на человека.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур-Эмир
- Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Мавзолей Шахи-Зинда
- Мавзолей Ходжа Данияр
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на скоростные поезда
- Транспорт
- Обед (плов)
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
Начало экскурсии Ж/Д Самаркандский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В стоимость включены билеты класса стандарт на скоростной поезд, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед
- Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 1 сутки предоплата за билеты не возвращается
- Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 17$ на человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
