Перекресток культур, Жемчужина Востока — всё это имена древнего Самарканда! Приглашаем вас удобно и быстро добраться сюда из Ташкента и за день осмотреть главные памятники древней столицы. Вы посетите мавзолей Тамерлана и красивейший комплекс Шахи Зинда, увидите старинные мечети. А вечером так же с комфортом вернетесь в Ташкент.

Описание экскурсии Погрузитесь в историю и культуру Самарканда с нашей экскурсией! Вы посетите знаменитые достопримечательности: мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Регистан, мечеть Биби-Ханым, мавзолей Шахи-Зинда и мавзолей Ходжа Данияр. В середине дня мы остановимся на обед в ресторане, где вы попробуете настоящий самаркандский плов и узнаете, чем он отличается от ташкентского. Мы организуем удобный трансфер и проведем вас по самым значимым местам города. Экскурсия идеально подойдет для тех, кто интересуется историей и архитектурой. Не упустите шанс увидеть Самарканд во всей его красе и получить массу впечатлений! Важная информация: В стоимость включены билеты класса стандарт на скоростной поезд, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед. Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 1 сутки предоплата за билеты не возвращается. Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 17$ на человека.

