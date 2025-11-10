Описание экскурсииОтправляйтесь в незабываемое однодневное путешествие из Ташкента в Самарканд с комфортным трансфером! Вас ждет увлекательная экскурсия по древнему городу, посещение его главных достопримечательностей – Регистан, мавзолей Гур-Эмир, Шахи-Зинда и многое другое. Путешествие на удобном авто обеспечит максимальный комфорт и позволит насладиться дорогой. Вечером возвращение в Ташкент. Идеальный тур для тех, кто хочет увидеть Самарканд без спешки и с максимальным удобством!
Каждый день с 06:00 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Памятники и исторические объекты Самарканда
- Рынок Сиаб
Что включено
- Комфортный трансфер в оба направления (Ташкент - Самарканд - Ташкент) на автомобиле с кондиционером
- Услуги опытного гида
- Экскурсия по памятникам города: Регистан, мавзолей Гур-Эмир, Шахи-Зинда, Бибиханым-мечеть, Обсерватория Улугбека и другие
- Питьевая вода на протяжении всего путешествия
- Остановки для отдыха и фото в живописных местах Самарканда
Что не входит в цену
- Обед и напитки (по желанию, можно заказать дополнительно)
- Личные расходы (покупки на рынке, сувениры и другие личные траты)
- Дополнительные экскурсии или посещение объектов, которые не входят в основную программу
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ташкент, ул. Амир Темур, 36 (около отеля «Ташкент Палас»)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 06:00 утра.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
