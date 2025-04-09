Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды и ритмы Ташкента: авто-тур на целый день
Начало: Любое удобное для вас место в Ташкенте
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
$160 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Самарканда за один день: тур с удобным трансфером
Начало: Ташкент, ул. Амир Темур, 36 (около отеля «Ташкент ...
Расписание: Каждый день с 06:00 утра.
10 апр в 06:00
11 апр в 06:00
$300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Бостанлык: природа и древние легенды
Начало: Холл вашего отеля
«Чем интересно: погружение в древние мифы и легенды, знакомство с культурой зороастрийцев, которые оставили свой след в истории региона»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
$170 за экскурсию
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы и легенды: из Ташкента к сердцу природы
Прокатиться на канатке и прикоснуться к истории, высеченной на скалах
Начало: У вашей гостиницы
10 апр в 10:30
14 апр в 10:30
$108
$120 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мифы и легенды»
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