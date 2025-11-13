Погрузитесь в увлекательное путешествие по живописным окрестностям Ташкента с экскурсией в уютный район Чиноркент, где вас ждет уникальная возможность познакомиться с природой и животными на оленьей ферме.
Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто хочет совместить отдых на природе, образовательный опыт и новые впечатления.
Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто хочет совместить отдых на природе, образовательный опыт и новые впечатления.
Описание экскурсииЭта поездка в Чиноркент — отличная возможность совместить отдых на природе с новыми впечатлениями и лёгкой физической активностью. Мы начнём день с комфортного выезда из Ташкента и отправимся в живописный район недалеко от города. В пути вы увидите горные пейзажи, зелёные поля и почувствуете, как городская суета остаётся позади. Первой остановкой станет оленья ферма, где можно пообщаться с животными, покормить их и узнать об условиях их содержания. Это особенно понравится детям и любителям природы. Далее нас ждёт подъём на канатной дороге на вершину горы: сверху открываются панорамные виды, а в ресторане на высоте можно попробовать местные блюда. После обеда вы сможете прогуляться по тропе здоровья, подышать чистым воздухом и насладиться пейзажами. В завершение — спуск вниз и возвращение в Ташкент, полный релакса и приятных эмоций. В программе:
- оленья ферма;
- канатная дорога и горная вершина;
- прогулки по природе;
- тюбинг (в сезон);
- местный ресторан с блюдами узбекской кухни;
- сопровождение гида и трансфер из Ташкента.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ташкент
- Парк Новый Узбекистан
- Чирчик
- Оленья ферма
- Чиноркент
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты на канатку и оленью ферму
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Отель туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$154 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань
Уникальная возможность увидеть горные пейзажи, Чарвакское озеро и мини-каньон. Отличный отдых для души и тела
Начало: Ваш Отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
$112
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дневная поездка в горы Тянь-Шаня
Путешествие от Ташкента до Тянь-Шаня подарит незабываемые впечатления. Природа, культура и активный отдых ждут вас на этом маршруте
Начало: Я встречу вас в гостинице
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$120 за всё до 5 чел.