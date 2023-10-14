Это путешествие от Ташкента до гор Тянь-Шаня и Памира обещает быть одним из самых захватывающих и разнообразных.
Мы приглашаем вас окунуться в красоту природы, ощутить дух приключения и узнать больше о богатой культуре этого уникального региона. Готовьтесь к незабываемому приключению!
Мы приглашаем вас окунуться в красоту природы, ощутить дух приключения и узнать больше о богатой культуре этого уникального региона. Готовьтесь к незабываемому приключению!
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Новый горнолыжный курорт Амирсой и Чимган
- Чарвакское водохранилище
- Посёлок Ходжикент
- Современного парк Новый Узбекистан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Амирсой и Чимган: Для всех, кто любит приключения.
- Новый горнолыжный курорт Амирсой и Чимган, где предлагаю Вам широкий круг активных развлечений на любой вкус зимой и летом, для спортсменов-профессионалов и любителей экстрима, а также самых юных туристов и семейных компаний. А также можно прокатиться на канатной дорожке, квадроциклах, можно заняться сноубордингом, фрирайдом, прокатиться на лошадях.
- Затем Вас ожидает Чарвакское водохранилище, где Вас встретит лазурный водоем, который окружен зелеными склонами высоких гор, там Вы сможете полетать на параплане. После посетим поселок «Ходжикент» — в первую очередь вы увидите 850-летние чинары, неподалёку на западном склоне Чаткальского хребта, на левом берегу реки Чирчик находится скала с петроглифами, возле которой расположен родник.
- В заключении экскурсии будем проезжать мимо современного парка «Новый Узбекистан», который открыт в честь празднования 30-летия независимости нашей страны.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. При себе обязательно иметь паспорт или удостоверение личности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Что не входит
- Питание
- Развлечения разного вида (поездка на канатной дорожке, полет на параплане и др.). В зависимости от потребностей туристов (приблизительно 100$)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я встречу вас в гостиницеЗавершение: По окончанию экскурсии я отвезу Вас обратно в гостиницу (либо в аэропорт или на вокзал)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. При себе обязательно иметь паспорт или удостоверение личности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента
Индивидуальные
На машине
На весь день
Чарвакское водохранилище
Природа и пейзажи
Горы
Похожие туры из Ташкента
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
17 окт
19 окт
20 окт
21 окт
от €95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Полюбоваться величественными горами и лазурным озером Чарвак на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
Сегодня
16 окт
19 окт
20 окт
120€108 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - в горы Чимгана
Посетить местную Швейцарию и насладиться захватывающими дух пейзажами
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
€100 за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии