Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта

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Это путешествие от Ташкента до гор Тянь-Шаня и Памира обещает быть одним из самых захватывающих и разнообразных.

Мы приглашаем вас окунуться в красоту природы, ощутить дух приключения и узнать больше о богатой культуре этого уникального региона. Готовьтесь к незабываемому приключению!
Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Новый горнолыжный курорт Амирсой и Чимган
  • Чарвакское водохранилище
  • Посёлок Ходжикент
  • Современного парк Новый Узбекистан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Амирсой и Чимган: Для всех, кто любит приключения.
  • Новый горнолыжный курорт Амирсой и Чимган, где предлагаю Вам широкий круг активных развлечений на любой вкус зимой и летом, для спортсменов-профессионалов и любителей экстрима, а также самых юных туристов и семейных компаний. А также можно прокатиться на канатной дорожке, квадроциклах, можно заняться сноубордингом, фрирайдом, прокатиться на лошадях.
  • Затем Вас ожидает Чарвакское водохранилище, где Вас встретит лазурный водоем, который окружен зелеными склонами высоких гор, там Вы сможете полетать на параплане. После посетим поселок «Ходжикент» — в первую очередь вы увидите 850-летние чинары, неподалёку на западном склоне Чаткальского хребта, на левом берегу реки Чирчик находится скала с петроглифами, возле которой расположен родник.
  • В заключении экскурсии будем проезжать мимо современного парка «Новый Узбекистан», который открыт в честь празднования 30-летия независимости нашей страны.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. При себе обязательно иметь паспорт или удостоверение личности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Питание
  • Развлечения разного вида (поездка на канатной дорожке, полет на параплане и др.). В зависимости от потребностей туристов (приблизительно 100$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу вас в гостинице
Завершение: По окончанию экскурсии я отвезу Вас обратно в гостиницу (либо в аэропорт или на вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. При себе обязательно иметь паспорт или удостоверение личности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
На весь день
Чарвакское водохранилище
Природа и пейзажи
Горы

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