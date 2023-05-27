Вас ждут великолепные виды, необычные элементы горного рельефа, чистый горный воздух.
Этот маршрут отличная возможность отдохнуть от городских забот и получить массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
Этот маршрут отличная возможность отдохнуть от городских забот и получить массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
29
мая
мая
30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чимган (Тянь Шань) и Чаткальский хребет
- Амирсай (горный курортный комплекс)
- Берёзовое озеро Чарвак
- Поселок Бричмулу
- Реку чаткал
- Водопад
- Многовековые чинары (платаны)
- Петроглифы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы сможете увидеть горные пейзажи Юго-Западного Тянь-Шаня, панораму на пик большой Чимган 3309м над уровнем моря и Чаткальский хребет. Незабываемый вид скалистых гор Тянь-Шаня неизменно поражает туристов!
А также посетить горное берёзовое озеро Чарвак. Можно будет спуститься к воде, в теплый сезон – поплавать в озере, а также покататься на водном транспорте
Далее поедем в сторону мини-каньона, где вы увидите реку Чаткал и посёлок Бричмула, воспетый советскими бардами Никитиными, которые путешествовали в этих колоритных местах и остались под большим впечатлением.
Курортный горнолыжный комплекс Амирсой позволит вам наслаждаться роскошными пейзажами с высоты 2290 м! К слову, суперсовременный Амирсой по праву считается, пожалуй, лучшим горнолыжным курортом в Узбекистане.
Весной и летом сможете отдохнуть под многовековыми чинарами (платанус) и увидеть необычные наскальные рисунки-древние петроглифы.
Важная информация:
- Одежда должна быть по сезону.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
- Место начало экскурсии: из любой локации Ташкента.
Всё дни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- По запросу экскурсию можно провести до 18 участников
- Что не входит
- Питание
- Билеты на канатную дорогу
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Всё дниЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Одежда должна быть по сезону.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
- Место начало экскурсии: из любой локации Ташкента
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании