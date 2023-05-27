Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань

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Вас ждут великолепные виды, необычные элементы горного рельефа, чистый горный воздух.

Этот маршрут отличная возможность отдохнуть от городских забот и получить массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань
Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань
Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань
Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань
Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань
Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань
Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань
Ближайшие даты:
27
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Чимган (Тянь Шань) и Чаткальский хребет
  • Амирсай (горный курортный комплекс)
  • Берёзовое озеро Чарвак
  • Поселок Бричмулу
  • Реку чаткал
  • Водопад
  • Многовековые чинары (платаны)
  • Петроглифы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы сможете увидеть горные пейзажи Юго-Западного Тянь-Шаня, панораму на пик большой Чимган 3309м над уровнем моря и Чаткальский хребет. Незабываемый вид скалистых гор Тянь-Шаня неизменно поражает туристов!
А также посетить горное берёзовое озеро Чарвак. Можно будет спуститься к воде, в теплый сезон – поплавать в озере, а также покататься на водном транспорте
Далее поедем в сторону мини-каньона, где вы увидите реку Чаткал и посёлок Бричмула, воспетый советскими бардами Никитиными, которые путешествовали в этих колоритных местах и остались под большим впечатлением.
Курортный горнолыжный комплекс Амирсой позволит вам наслаждаться роскошными пейзажами с высоты 2290 м! К слову, суперсовременный Амирсой по праву считается, пожалуй, лучшим горнолыжным курортом в Узбекистане.
Весной и летом сможете отдохнуть под многовековыми чинарами (платанус) и увидеть необычные наскальные рисунки-древние петроглифы.

Важная информация:

  • Одежда должна быть по сезону.
  • Экскурсия проходит на автомобиле.
  • Место начало экскурсии: из любой локации Ташкента.

Всё дни

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • По запросу экскурсию можно провести до 18 участников
Что не входит
  • Питание
  • Билеты на канатную дорогу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Всё дни
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда должна быть по сезону.
  • Экскурсия проходит на автомобиле.
  • Место начало экскурсии: из любой локации Ташкента
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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