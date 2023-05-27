Что вас ожидает:

Вы сможете увидеть горные пейзажи Юго-Западного Тянь-Шаня, панораму на пик большой Чимган 3309м над уровнем моря и Чаткальский хребет. Незабываемый вид скалистых гор Тянь-Шаня неизменно поражает туристов!

А также посетить горное берёзовое озеро Чарвак. Можно будет спуститься к воде, в теплый сезон – поплавать в озере, а также покататься на водном транспорте

Далее поедем в сторону мини-каньона, где вы увидите реку Чаткал и посёлок Бричмула, воспетый советскими бардами Никитиными, которые путешествовали в этих колоритных местах и остались под большим впечатлением.

Курортный горнолыжный комплекс Амирсой позволит вам наслаждаться роскошными пейзажами с высоты 2290 м! К слову, суперсовременный Амирсой по праву считается, пожалуй, лучшим горнолыжным курортом в Узбекистане.

Весной и летом сможете отдохнуть под многовековыми чинарами (платанус) и увидеть необычные наскальные рисунки-древние петроглифы.

Важная информация: