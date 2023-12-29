Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы

Продегустировать самаркандский и бухарский плов, полюбоваться видом на Амударью и увидеть Кызылкум

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Меняем тазик с оливье на восточные блюда! Вас ждёт насыщенное путешествие по историческим центрам Узбекистана и встреча Нового года в ресторане, где предусмотрена праздничная программа.

Совместим приятное с полезным: посетим 4 города, каждый из которых хранит множество легенд и историй.

Мы увидим величественные архитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе, а ещё заглянем в национальные дома, чтобы насладиться местной кухней и погрузиться в культуру страны.
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Ближайшие даты:
29
дек
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента.

Программа тура по дням

1 день

Свободный день в Ташкенте

Добро пожаловать в Узбекистан! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, в сможете самостоятельно погулять по Ташкенту (рекомендуем совершить прогулку по его современной части) или просто отдохнуть после перелёта.

Свободный день в ТашкентеСвободный день в ТашкентеСвободный день в ТашкентеСвободный день в Ташкенте
2 день

Исследуем Старый Ташкент и переезжаем в Самарканд

Сегодня начинаем знакомиться со столицей Узбекистана. Отправляемся исследовать Старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Кукельдаш и заглянем на самый старый базар города — Чорсу.

После этого нас ждёт обед в знаменитом Среднеазиатском центре плова «Беш Козон», а затем поедем в Самарканд. Заселимся в гостиницу и переночуем.

Исследуем Старый Ташкент и переезжаем в СамаркандИсследуем Старый Ташкент и переезжаем в СамаркандИсследуем Старый Ташкент и переезжаем в СамаркандИсследуем Старый Ташкент и переезжаем в Самарканд
3 день

Экскурсия по Самарканду и встреча Нового года

После завтрака отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами.

Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека. Пообедаем в национальном доме, где продегустируем самаркандский плов. Его основная особенность заключается в том, что при приготовлении массу не перемешивают, а готовят блюдо слоями. А ещё считается, что светлый самаркандский плов — самый диетический.

Вечером готовимся ко встрече Нового года! Вы проведёте новогоднюю ночь в ресторане, где предусмотрена праздничная программа. Начинается мероприятие в 22:00.

Если вы отправляетесь в тур с 02.01.2024 вечер третьего дня вы сможете провести в свободном режиме.

Экскурсия по Самарканду и встреча Нового годаЭкскурсия по Самарканду и встреча Нового годаЭкскурсия по Самарканду и встреча Нового годаЭкскурсия по Самарканду и встреча Нового годаЭкскурсия по Самарканду и встреча Нового года
4 день

Из Самарканда в Бухару

Сегодня после завтрака у вас будет свободное время. Мы также зайдём пообедать в национальный дом, чтобы попробовать манты с различными начинками. После этого выезжаем в Бухару — город, через который проходил Великий Шёлковый путь. Дорога будет долгой, но она того стоит.

По приезде заселимся в отель, а затем пойдём ужинать в Лязиз-Хауз. Продегустируем бухарский плов.

Программа на день для тура с 02.01.2024:

После завтрака поедем в Бухару. По прибытии отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.

Заселимся в отель и переночуем.

Из Самарканда в БухаруИз Самарканда в БухаруИз Самарканда в БухаруИз Самарканда в Бухару
5 день

Жемчужины Бухары

Продолжаем знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Мечеть комплекса была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен комплекс, сам намеревался посещать её каждую пятницу.

Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Также вас ждут Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги, а ещё обязательно пройдёмся по торговому кварталу, XVI века, где находятся мастерские народных ремёсел.

Программа на день для тура с 02.01.2024:

После посещения медресе Абдулазиз-хана и Улугбека заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.

Жемчужины БухарыЖемчужины БухарыЖемчужины БухарыЖемчужины БухарыЖемчужины Бухары
6 день

Дорога в Хиву: пустыня Кызылкум и Амударья

После завтрака едем в ещё один древний город — Хиву. Наш маршрут пройдёт через пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи.

По приезде заселимся в гостиницу. У вас будет свободное время, чтобы заглянуть в сувенирные лавки и мастерские. Затем отправимся гулять по историческому району Ичан-Кала.

Программа на день для тура с 02.01.2024:

По дороге в Хиву мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться необычными пейзажами пустыни и погулять по барханам красноватого оттенка. Зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом на Амударью.

Добравшись до Хивы, погуляем по средневековому району Ичан-Кала.

Дорога в Хиву: пустыня Кызылкум и АмударьяДорога в Хиву: пустыня Кызылкум и АмударьяДорога в Хиву: пустыня Кызылкум и АмударьяДорога в Хиву: пустыня Кызылкум и АмударьяДорога в Хиву: пустыня Кызылкум и АмударьяДорога в Хиву: пустыня Кызылкум и Амударья
7 день

Достопримечательности Ичан-Кала

После завтрака отправимся осматривать Ичан-Кала. Первым делом посетим комплекс Пахлавана Махмуда, персидского поэта. Ранее здесь располагалась мастерская по дублению кожи, в которой Пахлаван Махмуд и завещал себя похоронить. Увидим также медресе и минареты Ислам Ходжи и Мухаммад Амин-хана, мечеть Джума, медресе Алакули-хана.

Посетим дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в XIX веке, на строительство которого ушло 8 лет. И ещё осмотрим крепость Куня-Арк.

Достопримечательности Ичан-КалаДостопримечательности Ичан-КалаДостопримечательности Ичан-КалаДостопримечательности Ичан-КалаДостопримечательности Ичан-Кала
8 день

Окончание тура

После завтрака отвезём вас в аэропорт Ургенча. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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