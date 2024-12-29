Найдено 3 тура в категории « Новогодние туры 2025 » в Ташкенте на русском языке, цены от $915. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 8 дней Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы Продегустировать самаркандский и бухарский плов, полюбоваться видом на Амударью и увидеть Кызылкум Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего... «Вас ждёт насыщенное путешествие по историческим центрам Узбекистана и встреча Нового года в ресторане, где предусмотрена праздничная программа» $ 1 200 за человека На машине 7 дней Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ... «Проведём зимние каникулы не за просмотром бесконечных повторов голубых огоньков и доеданием салатов — отправляемся на страницы восточной сказки, чтобы продлить волшебную новогоднюю атмосферу» $ 915 за человека На машине 7 дней Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов Начало: Аэропорт Ташкента «В 22:00 отправимся в ресторан и отпразднуем Новый год с развлекательной шоу-программой» $ 970 за человека Все туры Ташкента

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Новогодние туры 2025»

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