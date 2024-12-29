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Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Продегустировать самаркандский и бухарский плов, полюбоваться видом на Амударью и увидеть Кызылкум
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
«Вы проведёте новогоднюю ночь в ресторане, где предусмотрена праздничная программа»
29 дек в 08:00
$1 200 за человека
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
«Проведём зимние каникулы не за просмотром бесконечных повторов голубых огоньков и доеданием салатов — отправляемся на страницы восточной сказки, чтобы продлить волшебную новогоднюю атмосферу»
2 янв в 08:00
$915 за человека
7 дней
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
«В программу включены 7 завтраков, новогодний ужин в ресторане и 6 разнообразных обедов»
31 дек в 08:00
$970 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Зимние»
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