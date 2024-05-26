9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
13 сен в 08:00
29 сен в 08:00
$1 150 за человека
скидка
10%
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
7 сен в 08:00
14 сен в 08:00
125000112 500₽ за человека
8 дней
Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории
Проехать всю страну, узнать её через общение с местными и составить свой рейтинг плова
Начало: Ташкент, до 18:00
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
120 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена26 мая 2024Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень
- ССергей1 октября 2023Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Большое путешествие»
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