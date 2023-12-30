С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Сидеть на месте и доедать вчерашние салаты не будем — уже 1 января побываем в горах Чимган и спустимся к водохранилищу Чарвак.
А ещё прогуляемся по старинным улочкам Бухары, заглянем в гости к потомственному керамисту, убедимся, что Самарканд не зря называют музеем под открытым небом, а местная хозяйка раскроет вам секрет настоящего узбекского плова.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Ташкенту и празднование Нового года
Встречаемся в аэропорту Ташкента, заселимся в отель и отправимся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа.
Увидим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 15 века — старейшую в городе, а затем посетим медресе Кукельдаш. Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.
Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.
Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Затем полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.
В 22:00 отправимся в ресторан и отпразднуем Новый год с развлекательной шоу-программой.
Поездка в горы Чимган
После завтрака в отеле у вас будет свободное время до 12:00, а затем поедем в горы Чимган — «маленькую Швейцарию», как ласково называют её местные. Затем спустимся к водохранилищу Чарвак.
Прокатимся по канатной дороге, а затем, по желанию, пообедаем в горном кафе. Рекомендуем попробовать маставу — суп с рисом, сочный шашлык из баранины или ароматную форель на мангале. Насладимся национальной кухней и к вечеру вернёмся в Ташкент.
Боло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-Аттари
Проснёмся рано, позавтракаем и поедем на вокзал. На скоростном поезде доберёмся до Бухары в 12:15. Начнём прогулку по древнему городу с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб.
Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз, а после отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Доберёмся до центрального комплекса Бухары Пой Калян, расположенном на площади Регистан. Здесь располагаются сооружения 12-16 веков: мечеть Калян, минарт Калян и медресе Мири Араб. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.
Дойдём до медресе Улугбека 15 века, а следующая точка маршрута — медресе Медресе Абдулазиз-хана, во внешнем декоре которого впервые была использована жёлтая краска, а на стена запечатлены китайские драконы и птицы счастья.
Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. На площади сможем выпить зелёный чай, подкрепиться необычным блюдом национальной кухни, а затем отправимся дальше.
Увидим мечеть Магоки-Аттари с уникальным декором из шлифованного кирпича. Постройка 9 века постепенно уходит под землю — археологам пришлось откапывать её из песка. Насладимся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор.
После экскурсии у вас будет свободное время, а вечером разместимся в отеле.
Дворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди
Сегодня отправляемся за пределы Бухары и держим курс на летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Саида Алихмана. Окажемся во дворце Ситораи Мохи-хоса, архитектура которого причудливо сплетает восточные традиции среднеазиатского стиля с европейским.
На экскурсии вы узнаете, как сложилась судьба прогрессивного бухарского правителя, как строилась необычная резиденция и чем сооружение живёт сейчас.
Затем посетим мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, влекущий паломников со всего мира. Услышим, как жил религиозный деятель, почему его считают покровителем Бухары и святым человеком, узнаем, в чём суть суфизма, увидим старинные мечети, медресе и захоронение Накшбанди.
После обеда — свободное время.
Визит к керамисту и переезд в Самарканд
Позавтракаем в отеле, разместимся в машине и поедем в Самарканд. Проведём в дороге 3-4 часа. По пути остановимся в доме потомственного керамиста Абдулло, где вы узнаете секрет древнего ремесла и увидите процесс производства. Выпьем по чашечке ароматного зелёного чая в уютном внутреннем дворике, сидя на топчане — доске на невысоких ножках, и продолжим поездку.
В обед прибудем в Самарканд, пообедаем и разместимся в отеле. Затем — свободное время для самостоятельной прогулки по городу или отдыха.
Гур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению плова
После завтрака поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека, а затем пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.
Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Посетим комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак, после чего отправимся на мастер-класс, где вы научитесь делать настоящий узбекский плов. Поужинаем в семье и узнаем о традициях узбекского застолья.
Возвращение в Ташкент
После завтрака у вас будет свободное время до 11:00, а затем поедем в Ташкент на машине. Если день выезда совпадёт с выходными днями, то в столицу вернёмся на скоростном поезде 11:10-13:00.
По приезде в Ташкент — трансфер в аэропорт или в отель, если вы планируете продолжить отдых в Узбекистане самостоятельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт ТашкентаЗавершение: Аэропорт Ташкента. Выбирайте вечерние рейсы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.