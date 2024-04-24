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Авторский тур
7 дней
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
31 дек в 08:00
$970 за человека
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Последние отзывы на туры
- ГГузель24 апреля 2024В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды,
- ААнтон16 апреля 2024Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
- ННаталия9 апреля 2024Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ташкент-сити»
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