Ташкент-сити – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Ташкент-сити» в Ташкенте на русском языке, цены от 970 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000 за человека
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
31 дек в 08:00
$970 за человека
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гузель
    24 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды,
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    в Бухаре неподражаемый Нажмиддин, который поразил своей харизмой и гостеприимством (были и на мастер-классе по приготовлению плова у него дома🥹 потрясающая семья, приняли как родных), и там же в Бухаре жили в новом семейном отеле, и тоже поразились их приему, очень душевно, мило❤️ - самый красивый для меня город оказался Самарканд, где гид Азамат комфортно и в спокойном темпе провел экскурсию за 2 дня) - Ташкент современный и быстрый город. - очень удобно, что тур индивидуальный, везде трансфер, никого не нужно ждать, это супер комфортно. Понравилось, что Аврам всегда был на связи и решал вопросы. Во всех отелях радушный прием, и в каждом очень хорошие завтраки (что для меня очень важно). В Узбекистане, в целом, везде очень вкусно! Между городами и на самолете слетали, и на скоростных поездах поездили (везде очень чисто, вокзалы красивые, добротные). Меня удивил Узбекистан, порадовал и оставил самые теплые воспоминания! Аврам и вся команда, благодарим от души! Мечта моей мамы сбылась, она счастлива🥹

  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и
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    Самарканду с посещением семи удивительных озёр. Программа была подобрана персонально под нас и удобные для нас даты. Понравилось всё: разнообразные локации, сопровождающие нас гиды (в каждом городе был свой гид), отличная организация тура, гостиницы, трансфер, еда. Все было продумано до мелочей. Очень рады, что обратились именно к Авраму. Он досконально продумывает каждую деталь, ориентируясь на пожелания и комфорт туристов. Отдельное спасибо Авраму за отличные фотографии! Однозначно рекомендую гида и его туры!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ташкент-сити»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
  2. Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
  3. Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Сиабский Базар
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Ташкент-сити" можно забронировать 3 тура от 970 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Ташкент-сити», 3 ⭐ отзыва, цены от 970₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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