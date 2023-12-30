Однодневный тур по Самарканду из Ташкента

Групповая экскурсия в Ташкенте
Захватывающее путешествие в прошлое с однодневным туром из Ташкента в Самарканд, где вы сможете исследовать древние чудеса Узбекистана и насладиться уникальным очарованием этого города.
Однодневный тур по Самарканду из Ташкента
Однодневный тур по Самарканду из Ташкента
Однодневный тур по Самарканду из Ташкента
Однодневный тур по Самарканду из Ташкента
Однодневный тур по Самарканду из Ташкента
Однодневный тур по Самарканду из Ташкента

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые (Возраст 16-99)$199
Дети (Возраст 6-15)$149
Малыши (Возраст 5 и младше)$99

Описание

Что вас ожидает: Сокровища Самарканда: Однодневный тур из Ташкента Подарите себе незабываемое однодневное путешествие из Ташкента в Самарканд, чтобы окунуться в удивительную красоту и богатую историю этого старинного города. Этот тур предоставляет удобную возможность познакомиться с одним из наиболее символичных мест Узбекистана. Начиная путешествие из Ташкента, вы откроете для себя множество удивительных достопримечательностей и погрузитесь в культурное наследие этой земли. Вы начнете свое путешествие с комфортабельной поездки на высокоскоростном поезде из Ташкента в Самарканд, наслаждаясь прекрасными пейзажами сельской местности Узбекистана. По прибытии вас встретит профессиональный гид, который проведет вас весь день, делясь своими обширными знаниями и идеями. Ваше путешествие будет наполнено яркой атмосферой местных рынков в Самарканде, где вы сможете пообщаться с гостеприимными местными жителями, попробовать восхитительные блюда узбекской кухни и изучить множество традиционных ручных изделий, а также насладиться ароматами специй и разноцветными тканями. Наши опытные гиды сделают ваше путешествие незабываемым, делясь глубоким знанием богатой истории Самарканда, впечатляющей архитектурой и культурным наследием этого города. Они подарят вам увлекательные рассказы, захватывающие факты и личные анекдоты, обеспечивая уникальный и захватывающий опыт. Важная информация:
  • В редких случаях, когда скоростной поезд недоступен, мы заменим его наиболее комфортным классом обычного поезда.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно с 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
  • Билеты на поезд: Эконом класс
  • Гид
  • Обед
  • Трансфер из отеля и обратно
Что не входит
  • Личные расходы
  • Страхование путешествий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Завершение: Мы доставим всех путешественников в их гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • В редких случаях, когда скоростной поезд недоступен, мы заменим его наиболее комфортным классом обычного поезда.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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