Захватывающее путешествие в прошлое с однодневным туром из Ташкента в Самарканд, где вы сможете исследовать древние чудеса Узбекистана и насладиться уникальным очарованием этого города.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (Возраст 16-99)
|$199
|Дети (Возраст 6-15)
|$149
|Малыши (Возраст 5 и младше)
|$99
Описание
Что вас ожидает: Сокровища Самарканда: Однодневный тур из Ташкента Подарите себе незабываемое однодневное путешествие из Ташкента в Самарканд, чтобы окунуться в удивительную красоту и богатую историю этого старинного города. Этот тур предоставляет удобную возможность познакомиться с одним из наиболее символичных мест Узбекистана. Начиная путешествие из Ташкента, вы откроете для себя множество удивительных достопримечательностей и погрузитесь в культурное наследие этой земли. Вы начнете свое путешествие с комфортабельной поездки на высокоскоростном поезде из Ташкента в Самарканд, наслаждаясь прекрасными пейзажами сельской местности Узбекистана. По прибытии вас встретит профессиональный гид, который проведет вас весь день, делясь своими обширными знаниями и идеями. Ваше путешествие будет наполнено яркой атмосферой местных рынков в Самарканде, где вы сможете пообщаться с гостеприимными местными жителями, попробовать восхитительные блюда узбекской кухни и изучить множество традиционных ручных изделий, а также насладиться ароматами специй и разноцветными тканями. Наши опытные гиды сделают ваше путешествие незабываемым, делясь глубоким знанием богатой истории Самарканда, впечатляющей архитектурой и культурным наследием этого города. Они подарят вам увлекательные рассказы, захватывающие факты и личные анекдоты, обеспечивая уникальный и захватывающий опыт. Важная информация:
- В редких случаях, когда скоростной поезд недоступен, мы заменим его наиболее комфортным классом обычного поезда.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты
- Транспорт
- Билеты на поезд: Эконом класс
- Гид
- Обед
- Трансфер из отеля и обратно
- Что не входит
- Личные расходы
- Страхование путешествий
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы заберем всех путешественников из ТашкентаЗавершение: Мы доставим всех путешественников в их гостиницы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 07:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- В редких случаях, когда скоростной поезд недоступен, мы заменим его наиболее комфортным классом обычного поезда.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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