В редких случаях, когда скоростной поезд недоступен, мы заменим его наиболее комфортным классом обычного поезда.

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Что вас ожидает: Сокровища Самарканда: Однодневный тур из Ташкента Подарите себе незабываемое однодневное путешествие из Ташкента в Самарканд, чтобы окунуться в удивительную красоту и богатую историю этого старинного города. Этот тур предоставляет удобную возможность познакомиться с одним из наиболее символичных мест Узбекистана. Начиная путешествие из Ташкента, вы откроете для себя множество удивительных достопримечательностей и погрузитесь в культурное наследие этой земли. Вы начнете свое путешествие с комфортабельной поездки на высокоскоростном поезде из Ташкента в Самарканд, наслаждаясь прекрасными пейзажами сельской местности Узбекистана. По прибытии вас встретит профессиональный гид, который проведет вас весь день, делясь своими обширными знаниями и идеями. Ваше путешествие будет наполнено яркой атмосферой местных рынков в Самарканде, где вы сможете пообщаться с гостеприимными местными жителями, попробовать восхитительные блюда узбекской кухни и изучить множество традиционных ручных изделий, а также насладиться ароматами специй и разноцветными тканями. Наши опытные гиды сделают ваше путешествие незабываемым, делясь глубоким знанием богатой истории Самарканда, впечатляющей архитектурой и культурным наследием этого города. Они подарят вам увлекательные рассказы, захватывающие факты и личные анекдоты, обеспечивая уникальный и захватывающий опыт. Важная информация: