Путешествие на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд

Это однодневный тур в восточную сказку, где вы познакомитесь с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей загадочного города на насыщенной обзорной пешеходной экскурсии. Что вас ожидает:Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда. Узнаете, как на него повлиял Великий шелковый путь в древние времена, кто нападал на город и разрушал его на протяжении истории и как Самарканд восставал и вновь расцветал. Я расскажу о возрождении города в эпоху Амира Тимура, известного в Европе как Тамерлан, и покажу шедевры архитектуры, построенные в период правления его семьи и дошедшие до наших дней. Итак, в программе экскурсии:• Площадь Регистан — «визитная карточка» Самарканда, расположенная в самом сердце старого города. Я покажу три величественные здания комплекса, олицетворяющие высшие достижения зодчих средневековья, — медресе Улугбека, медресе Шер Дора и медресе Тилла Кори.