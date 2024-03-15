От Ташкента до Самарканда на Афросиабе или Шарке
Групповая экскурсия в Ташкенте

Однодневный тур в Самарканд: Пешеходная экскурсия по впечатляющим местам города

Приглашаю вас в уникальное путешествие на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд.

Это однодневный тур в восточную сказку, где вы познакомитесь с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей загадочного города на насыщенной обзорной пешеходной экскурсии.
От Ташкента до Самарканда на Афросиабе или Шарке
От Ташкента до Самарканда на Афросиабе или Шарке
От Ташкента до Самарканда на Афросиабе или Шарке
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Гурэмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Бибиханым
  • Некрополь Шахизинда
  • Сиабский базар

Описание

Путешествие на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
Это однодневный тур в восточную сказку, где вы познакомитесь с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей загадочного города на насыщенной обзорной пешеходной экскурсии. Что вас ожидает:Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда. Узнаете, как на него повлиял Великий шелковый путь в древние времена, кто нападал на город и разрушал его на протяжении истории и как Самарканд восставал и вновь расцветал. Я расскажу о возрождении города в эпоху Амира Тимура, известного в Европе как Тамерлан, и покажу шедевры архитектуры, построенные в период правления его семьи и дошедшие до наших дней. Итак, в программе экскурсии:• Площадь Регистан — «визитная карточка» Самарканда, расположенная в самом сердце старого города. Я покажу три величественные здания комплекса, олицетворяющие высшие достижения зодчих средневековья, — медресе Улугбека, медресе Шер Дора и медресе Тилла Кори.
  • Мавзолей Гур Эмир — роскошная фамильная усыпальница Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки Мухаммад Султан, Улугбек и другие члены семьи. Я расскажу историю усыпальницы и связанное с ней предание.
  • Мечеть Биби-Ханум — вы увидите грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями мечеть, символ безграничной любви жены Тимура к мужу.
  • Некрополь Шахи Зинда — один из самых загадочных архитектурных памятников Самарканда. Вас впечатлит вереница изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц, где захоронены царские особы и знать.
  • Сиабский базар — бурлящий восточный рынок, где вы сможете попробовать самаркандские лепешки, сладости и сухофрукты.

каждый день

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ташкент южный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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