Вы отправитесь в Институт Солнца, возведенный в горах Узбекистана в 1987 году.
Первым делом оцените гигантскую солнечную печь, нагревающуюся с помощью солнца до температуры 3000 градусов.
Вы увидите концентратор, инновационный полигон и гелиостатное поле, где был заложен первый камень института. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь роскошным видом на Чаткальский хребет.
Первым делом оцените гигантскую солнечную печь, нагревающуюся с помощью солнца до температуры 3000 градусов.
Вы увидите концентратор, инновационный полигон и гелиостатное поле, где был заложен первый камень института. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь роскошным видом на Чаткальский хребет.
Описание экскурсииПочувствуйте масштаб конструкции Институт Солнца — самая яркая и необычная достопримечательность в окрестностях Ташкента. Это огромная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, которая может концентрировать солнечные лучи в одной точке и создавать температуру более 3000° C в считанные секунды. Эта достопримечательность, а точнее научная лаборатория, расположена в 45 км. от Ташкента, недалеко от городка Паркент, на возвышенности над деревушкой Чангихисарак. У этого места есть несколько названий: Объект Солнце, Физика-Солнце, Гелиокомплекс Солнце. А ученые применяют термины «гелиополигон» и «гелиокомплекс». История поможет разобраться с происхождением разных названий. Уникальность и непревзойдённость печи Большая солнечная печь использовалась для испытания тугоплавких материалов в аэрокосмической промышленности, для создания обшивок космических кораблей. В печи можно было создавать различные условия, например вакуум для имитации космоса, или низкое давление для атмосферы Марса. По оценкам ученых, мощность солнечной печи составляет 1 мегаватт. Сегодня в мире существует лишь две солнечные печи такой мощности и конструкции: одна в Узбекистане, вторая во Франции – Одейлийская солнечная печь. Французская печь имеет концентратор размером 54х48 метров и 63 гелиостата, а узбекская печь-концентратор 54х47 метров и 62 гелиостата. Важная информация:
- Начать экскурсию можно по любому адресу в Ташкенте, в том числе от аэропорта.
- По желанию скорректируем маршрут или организуем поездку на минивэне Hyundai для группы до 7 человек (подробности в переписке).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ежедневно в первой половине дня.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входной билет в Институт Солнца - 5$/чел.
- Обед и дегустация вина (по желанию - от 10$/чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в первой половине дня.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Начать экскурсию можно по любому адресу в Ташкенте, в том числе от аэропорта
- По желанию скорректируем маршрут или организуем поездку на минивэне Hyundai для группы до 7 человек (подробности в переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Солнцу
Погрузитесь в мир солнечных исследований в Ташкенте. Посетите Институт Солнца и узнайте, как учёные изучают светило. Завершите день узбекским обедом
Начало: От вашего местонахождения
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$115 за всё до 3 чел.
-
7%
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Уникальное путешествие в Ташкенте: от инженерных чудес Института Солнца до величественных Чимганских гор. Вдохновение и перезагрузка гарантированы
Начало: По договоренности с туристом, заберем с заданной л...
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$130.20
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган
Путешествие начинается с посещения Института Солнца, где можно изучить солнечную активность. Затем вас ждут Чимганские горы, озеро Чарвак и древние петроглифы
Начало: В отеле/аэропорту/на вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$136 за всё до 3 чел.