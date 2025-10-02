Увлекательная поездка в Пскентский район, где расположен Институт Солнца — самая яркая и необычная достопримечательность в окрестностях Ташкента.
Вы увидите огромную солнечную печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, которая может концентрировать солнечные лучи в одной точке и создавать температуру более 3000° C в считанные секунды.
Описание экскурсииНаучная лаборатория, уникальный объект Физика-Солнце (также Объект Солнце и Гелиокомплекс Солнце) — популярная достопримечательность, которая расположена в 45 км. от Ташкента, недалеко от городка Паркент, на возвышенности. Здесь вы сможете погрузиться в удивительную атмосферу, увидеть энергию солнечных лучей и почувствовать всю мощь этого места.
