Необычные экскурсии по Ташкенту

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные» в Ташкенте на русском языке, цены от €15, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
58 отзывов
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 за человека
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
🪂 На параплане
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 за человека
Ташкент - витрина социализма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды
Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 150 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия: Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ташкента, посетив квартал Хазрати Имам. Вас ждут удивительные открытия и встречи
Начало: У архитектурного комплекса Хазрати Имам
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
20 за человека
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
60 за всё до 5 чел.
Всё о Ташкенте за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от 170 за всё до 6 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    ALLA
    4 июня 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца
    Замечательный гид!
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
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    были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам)

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
    Очень понравилось, спасибо организаторам и пилоту) Я летала первый раз, и ожидание совпало с реальностью. Хотелось бы большей продолжительности по времени… 10 минут маловато
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
    Экскурсия понравилась. Татьяна интересно рассказывает, подробно отвечает на вопросы. Мы остались довольны. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
    Хочу поблагодарить Татьяну за профессионализм и за увлекательное путешествие в квартал Хазрати Имам! Это была не просто экскурсия, а путешествие,
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    которое перенесло на сотни и даже тысячи лет назад. Неспешная комфортная прогулка по маршруту, где на каждом шагу история и интересные факты, даёт возможность погрузиться в атмосферу Востока. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ и ответы на множество наших вопросов. ❤️

  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца
    У нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишь такого искреннего и заботливого гида, любящего свою страну. Огромное спасибо! В институте нам всё показал Юнус, тоже глубоко погруженный в тему.
    У нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишьУ нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишьУ нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишьУ нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишь
  • Р
    Рябова
    11 мая 2024
    Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
    Рекомендую, гид Татьяна отлично преподносит информацию.
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
    Были с дочкой и остались очень довольны туром. Тамилла открыла для нас как будто совсем другой Узбекистан - современный, стильный,
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    аутентичный. Тур был организован полностью под наш запрос. И это огромный плюс. Мы побывали в самых интересных бутиках и мастерских, которые сами вряд ли бы нашли, познакомились с дизайнерами. Огромное спасибо Тамилле, она прекрасный рассказчик и очень интересный человек!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Необычные»

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  1. Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
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  4. Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
  5. Из Ташкента - в Институт Солнца
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
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  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 115 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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