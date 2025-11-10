Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит красоту природы и восхищается достижениями науки.
Очарование заповедника Сукок, футуристические технологии Института Солнца и захватывающие виды с вершины горы создадут незабываемую экскурсионную программу.
Описание экскурсииЭто возможность отдохнуть, насладиться красотой окружающего мира и узнать больше о научных открытиях. Ваше путешествие начнется с посещения заповедника Сукок, где вас ждут вековые сосны, живописные виды, щебет птиц и возможность увидеть диких животных. Затем мы отправимся в Институт Солнца, расположенный в 45 километрах от Ташкента. Здесь вы узнаете о работе Солнечной печи — уникального сооружения, преобразующего солнечную энергию в тепло, и сможете наблюдать за ее работой. Заключительная часть тура пройдет на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на горы и долину Паркента. Это путешествие станет гармоничным сочетанием природы и инноваций, оставив неизгладимые впечатления! Важная информация: Маршрут можно корректировать в соответствии с вашими предпочтениями.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Сукок
- Институт Солнца
- Смотровая площадка в горах
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Посещение заповедника и смотровой площадки.
Что не входит в цену
- Входные билеты и услуги гида в Институте Солнца (10 €).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать в соответствии с вашими предпочтениями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
