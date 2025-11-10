Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит красоту природы и восхищается достижениями науки.



Очарование заповедника Сукок, футуристические технологии Института Солнца и захватывающие виды с вершины горы создадут незабываемую экскурсионную программу.

Описание экскурсии Это возможность отдохнуть, насладиться красотой окружающего мира и узнать больше о научных открытиях. Ваше путешествие начнется с посещения заповедника Сукок, где вас ждут вековые сосны, живописные виды, щебет птиц и возможность увидеть диких животных. Затем мы отправимся в Институт Солнца, расположенный в 45 километрах от Ташкента. Здесь вы узнаете о работе Солнечной печи — уникального сооружения, преобразующего солнечную энергию в тепло, и сможете наблюдать за ее работой. Заключительная часть тура пройдет на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на горы и долину Паркента. Это путешествие станет гармоничным сочетанием природы и инноваций, оставив неизгладимые впечатления! Важная информация: Маршрут можно корректировать в соответствии с вашими предпочтениями.

