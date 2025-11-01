Увидеть культовые достопримечательности, прогуляться по изящным паркам и узнать историю города, проникнуться восточным духом и культурой Узбекистана на прогулке по колоритным красотам столицы. Что вас ждет:• Станцию метро «Космонавтов» — все колонны здесь сделаны из стекла, выплавленного на солнце • Президентскую резиденцию, где находится администрация главы государства • Музей Истории Узбекистана • Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Наваи • Площадь Мустакиллик (Независимости) — бывшую площадь Ленина • Дворец Николая Константиновича Романова, где жил двоюродный брат Николая II • Ташкентский Арбат — здесь можно познакомиться с местной живописью • Сквер Амира Темура с памятником Тамерлану • Гостиницу «Узбекистан» — поднимемся наверх и посмотрим на город с высоты птичьего полёта Важная информация:

Пешая групповая обзорная экскурсия по городу • Сбор у метро Космонавтов • Входные билеты не входят • Удобная одежда • Передвижение на общественном транспорте.