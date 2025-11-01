Мои заказы

«Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу

Погрузитесь в атмосферу Ташкента, исследуя его культурные и исторические сокровища. Уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета
Экскурсия предлагает прогулку по ключевым местам Ташкента.

Участники увидят станцию метро "Космонавтов", резиденцию президента, музей Истории Узбекистана и театр им. Алишера Наваи. Площадь Мустакиллик и дворец Николая Константиновича Романова также включены в маршрут. Не упустите шанс посетить Ташкентский Арбат и сквер Амира Темура. В завершение экскурсии - панорамный вид на город с гостиницы "Узбекистан"
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏛️ Исторические места
  • 🚇 Необычные станции метро
  • 🎨 Культурное погружение
  • 📸 Виды с высоты
  • 🚶‍♂️ Пешая прогулка
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Станция метро «Космонавтов»
  • Президентская резиденция
  • Музей Истории Узбекистана
  • Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Наваи
  • Площадь Мустакиллик
  • Дворец Николая Константиновича Романова
  • Ташкентский Арбат
  • Сквер Амира Темура
  • Гостиница «Узбекистан»

Описание экскурсии

Увидеть культовые достопримечательности, прогуляться по изящным паркам и узнать историю города, проникнуться восточным духом и культурой Узбекистана на прогулке по колоритным красотам столицы. Что вас ждет:• Станцию метро «Космонавтов» — все колонны здесь сделаны из стекла, выплавленного на солнце • Президентскую резиденцию, где находится администрация главы государства • Музей Истории Узбекистана • Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Наваи • Площадь Мустакиллик (Независимости) — бывшую площадь Ленина • Дворец Николая Константиновича Романова, где жил двоюродный брат Николая II • Ташкентский Арбат — здесь можно познакомиться с местной живописью • Сквер Амира Темура с памятником Тамерлану • Гостиницу «Узбекистан» — поднимемся наверх и посмотрим на город с высоты птичьего полёта Важная информация:
Пешая групповая обзорная экскурсия по городу • Сбор у метро Космонавтов • Входные билеты не входят • Удобная одежда • Передвижение на общественном транспорте.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Станция метро «Космонавтов»
  • Президентскуя резиденция
  • Музей Истории Узбекистана
  • Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Наваи
  • Площадь Мустакиллик (Независимости) - бывшую площадь Ленина
  • Дворец Николая Константиновича Романова, где жил двоюродный брат Николая II
  • Ташкентский Арбат
  • Сквер Амира Темура с памятником Тамерлану
  • Гостиница «Узбекистан»
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Космонавтов
Завершение: Сквер Амира Темура или по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пешая групповая обзорная экскурсия по городу
  • Сбор у метро Космонавтов
  • Входные билеты не входят
  • Удобная одежда
  • Передвижение на общественном транспорте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
О
ОКСАНА
1 ноя 2025
Отличная экскурсия,увидели много интересного! Гид Татьяна очень интересно рассказывает, прошли много пешком,попили кофе в видовом ресторане Узбекистан.
А
Анастасия
9 окт 2025
Отлично организованная и динамичная экскурсия по Ташкенту! Благодарим нашего гида Рустама за интересную программу и за гибкость! Вместо тех мест, где мы уже были, он предложил нам другие новые для нас места в Ташкенте, мы остались очень довольны!
З
Зиля
30 сен 2025
Экскурсия обзорная понравилась. Узнала много нового Увидела обновлённый Ташкент. Гид Гульфия все подробно и интересно рассказывала. Хоть я и была одна, экскурсия состоялась. Всех вам благ и процветания
В
Виктория
17 сен 2025
Экскурсия бомба, честно говоря! 😂 огромное спасибо Шохруху! Лучший гид в Самарканде! 🔥 вместо положенных 5 часов, пролетели все 7 как один миг! Да еще и классных фото на память сделал! Однозначно рекомендую!
Х
Хания
14 мая 2025
12 мая 2025г. я была на экскурсии "самый лучший день в Ташкенте". Гид Одина. Хороший экскурсовод. Экскурсия была заявлена, как пешеходная и было приятно, что Одина, предложила провести ее на
читать дальше

машине, чтобы по больше рассказать и показать в Ташкенте. Без доплаты! Исторические факты рассказывает интересно, особенно, когда перешли в "старый" город, стало заметно, насколько гид влюблен в свой край! Экскурсия должна была быть групповая, но, я была одна. И, организаторы не отменили, не перенесли экскурсию, а провели на должном уровне, не увеличив сумму. Кроме того, произошел небольшой казус. В конце экскурсии Одина, предложила пообедать на рынке Чарсоу чтоб почувствовать местный колорит. И, когда уже нам принесли ароматную самсу и восхитительный зеленый чай, выяснилось, что моя карта не работает, и налички не хватает. Одина, сказала, чтобы я не переживала, она угощает. Вот это я понимаю, восточное гостеприимство! Благодарю организаторов экскурсии и лично гида Одину за самый лучший день в Ташкенте

O
Olga
29 апр 2025
Брали экскурсию "Самый лучший день в Ташкенте". Это реально был лучший день и лучшая экскурсия. ГИД Гульфия профессионал, рекомендуем
А
Алсу
30 мар 2025
Это и правда был лучший день в Ташкенте! Мы узнали его историю, увидели самые красивые места и прониклись духом города! Отдельное спасибо гиду Рустаму! Настолько интересно и динамично он все рассказывал! Спасибо вашей компании!
А
Анастасия
25 мар 2025
Мы вдвоем с мужем выбрали экскурсию с замечательным экскурсоводом Гузаль. Хоть нам и не повезло с погодой, зато на 100% повезло с нашим экскурсоводом, так интересно, доступно никто не рассказывал.
читать дальше

Все четко, встретились по времени, экскурсия очень насыщенная, видно что экскурсовод отлично знает свой город, да и страну, на любой вопрос был получен ответ! Рекомендуем. Мы очень восхищены и желаем еще вернуться.

Н
Наташа
20 мар 2025
Понравилось все: и содержание экскурсии и ее организация. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Шухрату.
Ю
Юлия
25 янв 2025
Я бронировала групповую экскурсию, но так получилось, что я была одна. Гид, Рустам, провел отличную индивидуальную экскурсию. По советскому Ташкенту. Мы поднялись на смотровую гостиницы Узбекистан. Прошлись по скверу Амир
читать дальше

Тимура. Бродвею. Посмотрели дворец Николая Константиновича Романова
площадь Независимости. Спустились в метро. Рустам очень интересно рассказывает. И вообще общаться с ним было приятно и интересно. Мне все понравилось. Осталось очень хорошее впечатление. Спасибо Рустаму.

Входит в следующие категории Ташкента

