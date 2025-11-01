Экскурсия предлагает прогулку по ключевым местам Ташкента.
Участники увидят станцию метро "Космонавтов", резиденцию президента, музей Истории Узбекистана и театр им. Алишера Наваи. Площадь Мустакиллик и дворец Николая Константиновича Романова также включены в маршрут. Не упустите шанс посетить Ташкентский Арбат и сквер Амира Темура. В завершение экскурсии - панорамный вид на город с гостиницы "Узбекистан"
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🏛️ Исторические места
- 🚇 Необычные станции метро
- 🎨 Культурное погружение
- 📸 Виды с высоты
- 🚶♂️ Пешая прогулка
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Станция метро «Космонавтов»
- Президентская резиденция
- Музей Истории Узбекистана
- Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Наваи
- Площадь Мустакиллик
- Дворец Николая Константиновича Романова
- Ташкентский Арбат
- Сквер Амира Темура
- Гостиница «Узбекистан»
Описание экскурсии
Увидеть культовые достопримечательности, прогуляться по изящным паркам и узнать историю города, проникнуться восточным духом и культурой Узбекистана на прогулке по колоритным красотам столицы. Что вас ждет:• Станцию метро «Космонавтов» — все колонны здесь сделаны из стекла, выплавленного на солнце • Президентскую резиденцию, где находится администрация главы государства • Музей Истории Узбекистана • Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Наваи • Площадь Мустакиллик (Независимости) — бывшую площадь Ленина • Дворец Николая Константиновича Романова, где жил двоюродный брат Николая II • Ташкентский Арбат — здесь можно познакомиться с местной живописью • Сквер Амира Темура с памятником Тамерлану • Гостиницу «Узбекистан» — поднимемся наверх и посмотрим на город с высоты птичьего полёта Важная информация:
Пешая групповая обзорная экскурсия по городу • Сбор у метро Космонавтов • Входные билеты не входят • Удобная одежда • Передвижение на общественном транспорте.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Космонавтов
Завершение: Сквер Амира Темура или по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Пешая групповая обзорная экскурсия по городу
- Сбор у метро Космонавтов
- Входные билеты не входят
- Удобная одежда
- Передвижение на общественном транспорте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
О
ОКСАНА
1 ноя 2025
Отличная экскурсия,увидели много интересного! Гид Татьяна очень интересно рассказывает, прошли много пешком,попили кофе в видовом ресторане Узбекистан.
А
Анастасия
9 окт 2025
Отлично организованная и динамичная экскурсия по Ташкенту! Благодарим нашего гида Рустама за интересную программу и за гибкость! Вместо тех мест, где мы уже были, он предложил нам другие новые для нас места в Ташкенте, мы остались очень довольны!
З
Зиля
30 сен 2025
Экскурсия обзорная понравилась. Узнала много нового Увидела обновлённый Ташкент. Гид Гульфия все подробно и интересно рассказывала. Хоть я и была одна, экскурсия состоялась. Всех вам благ и процветания
В
Виктория
17 сен 2025
Экскурсия бомба, честно говоря! 😂 огромное спасибо Шохруху! Лучший гид в Самарканде! 🔥 вместо положенных 5 часов, пролетели все 7 как один миг! Да еще и классных фото на память сделал! Однозначно рекомендую!
Х
Хания
14 мая 2025
12 мая 2025г. я была на экскурсии "самый лучший день в Ташкенте". Гид Одина. Хороший экскурсовод. Экскурсия была заявлена, как пешеходная и было приятно, что Одина, предложила провести ее на
O
Olga
29 апр 2025
Брали экскурсию "Самый лучший день в Ташкенте". Это реально был лучший день и лучшая экскурсия. ГИД Гульфия профессионал, рекомендуем
А
Алсу
30 мар 2025
Это и правда был лучший день в Ташкенте! Мы узнали его историю, увидели самые красивые места и прониклись духом города! Отдельное спасибо гиду Рустаму! Настолько интересно и динамично он все рассказывал! Спасибо вашей компании!
А
Анастасия
25 мар 2025
Мы вдвоем с мужем выбрали экскурсию с замечательным экскурсоводом Гузаль. Хоть нам и не повезло с погодой, зато на 100% повезло с нашим экскурсоводом, так интересно, доступно никто не рассказывал.
Н
Наташа
20 мар 2025
Понравилось все: и содержание экскурсии и ее организация. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Шухрату.
Ю
Юлия
25 янв 2025
Я бронировала групповую экскурсию, но так получилось, что я была одна. Гид, Рустам, провел отличную индивидуальную экскурсию. По советскому Ташкенту. Мы поднялись на смотровую гостиницы Узбекистан. Прошлись по скверу Амир
