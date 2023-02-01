Найдено 3 экскурсии в категории « Сквер Амира Темура » в Ташкенте на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

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W William Ташкент: старый город и современная архитектура читать дальше us first in line to enter the eiffel tower. The summit was an Excellent experience.. Our tour guide keira was very nice and fun and very helpful. Tickets to the boat cruise were usable any day which added a lot of flexibility. Overall this is a great option if you want to do three main highlights in Paris in a short time, I recommend it. The meeting point at the cafe allowed us to have breakfast and coffee before starting day. The early start made

M Maria Ташкент: старый город и современная архитектура читать дальше (2 adults and 5 children) so it was great that the ticket for the boattrip was flexible, so it could be used another day. Wonderful helpful guides. Thank you a lot We went on the 8:45 tour. Great experience. We thougt it was a bit much to se in one day

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Сквер Амира Темура»

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