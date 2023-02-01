Сквер Амира Темура – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер Амира Темура» в Ташкенте на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Ташкент: старый город и современная архитектура
Пешая
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
Ташкент: История и современность в одном маршруте
Ташкент ждет вас: от Государственного музея до медресе и базара Чорсу, впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
3 дек в 09:00
$159 за человека
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Пешая
На машине
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Лучше всего начать экскурсию с 10 утра
Завтра в 10:00
3 дек в 09:30
$60 за человека
Ташкент: Восток и Запад
Пешая
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Ташкент: Восток и Запад
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    1 февраля 2023
    Ташкент: старый город и современная архитектура
    Our guide Victoria met us on time and was friendly, knowledgeable and helpful throughout the trip. Bear in mind timings
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    if you have other activities booked. Our meeting time was 12.30 but we didn't get on the lift until 1.10 then there was a long queue for the summit. We didn't need to rush though as despite the app saying about strict entry times for the Louvre visit, nobody seemed bothered when we got there. The Louvre is huge and you need a lot of time to fully appreciate it, long queue for Mona Lisa. We did the cruise at night and again there was a long queue but it was well worth seeing the tower lit up at night as it is spectacular!

  • W
    William
    29 января 2023
    Ташкент: старый город и современная архитектура
    The meeting point at the cafe allowed us to have breakfast and coffee before starting day. The early start made
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    us first in line to enter the eiffel tower. The summit was an Excellent experience.. Our tour guide keira was very nice and fun and very helpful. Tickets to the boat cruise were usable any day which added a lot of flexibility. Overall this is a great option if you want to do three main highlights in Paris in a short time, I recommend it.

  • M
    Maria
    12 января 2023
    Ташкент: старый город и современная архитектура
    We went on the 8:45 tour. Great experience. We thougt it was a bit much to se in one day
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    (2 adults and 5 children) so it was great that the ticket for the boattrip was flexible, so it could be used another day. Wonderful helpful guides. Thank you a lot

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Сквер Амира Темура»

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  3. Ташкент: Восток и Запад
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  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Сквер Амира Темура" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 159. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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