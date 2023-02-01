6 часов
Индивидуальная
Ташкент: История и современность в одном маршруте
Ташкент ждет вас: от Государственного музея до медресе и базара Чорсу, впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
3 дек в 09:00
$159 за человека
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Лучше всего начать экскурсию с 10 утра
Завтра в 10:00
3 дек в 09:30
$60 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Ташкент: Восток и Запад
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga1 февраля 2023Our guide Victoria met us on time and was friendly, knowledgeable and helpful throughout the trip. Bear in mind timings
- WWilliam29 января 2023The meeting point at the cafe allowed us to have breakfast and coffee before starting day. The early start made
- MMaria12 января 2023We went on the 8:45 tour. Great experience. We thougt it was a bit much to se in one day
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Сквер Амира Темура»
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