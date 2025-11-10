Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Мечети, мавзолеи, медресе. Колоритные дворы. Древний рынок. И интересные факты о них
Отправляемся гулять по Ташкенту, рассматривая главные достопримечательности центра и заглядывая в нетуристические уголки — во дворы.
Мы покажем вам такие архитектурные памятники, как Хазрати Имам, медресе Кукельдаш, Центр исламской цивилизации, и другие. Обсудим историю города, обычаи и быт его жителей.
Описание экскурсии
Хасти, или Хазрати, Имам. Комплекс включает в себя мечети, мавзолеи и медресе. Это духовный центр Ташкента и место хранения редчайшего экземпляра Корана Османа.
Центр исламской цивилизации. Современный культурно-просветительский центр, посвящённый истории и достижениям исламской цивилизации в Узбекистане. Осмотрим снаружи это огромное здание с традиционной восточной архитектурой.
Дворы и быт Cтарого города. Погрузимся в атмосферу старого Ташкента с его традиционными домами, ремесленниками и повседневной жизнью местных.
Чорсу. Центральный и древнейший рынок Ташкента, где можно найти разнообразные восточные специи, фрукты и другие товары.
Декоративная махалля. Аутентичный район, отражающий традиционный уклад жизни узбекских семей.
Действующее медресе Кукельдаш. Одно из старейших медресе Ташкента, где до сих пор проходят занятия по изучению исламских наук.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в будние дни в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У медресе кукельдаш
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Рустам — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1004 туристов
Родился в Ташкенте, знаю всё про этот город и окрестности. Вместе с командой опытных гидов будем рады открыть вам всю красоту нашего родного края.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 16 отзывах
Фотографии от путешественников
С
Сергей
10 ноя 2025
Экскурсия состоялась. Гид профессионал своего дела. Рекомендую.
Екатерина
9 ноя 2025
Идеальная экскурсия и гид. Человек очень внимательный, чуткий, знающий, владеющий предметом и интеллигентный. Я в Ташкенте не первый раз, но в эту поездку удалось увидеть совсем неизвестные места и увидеть ранее посещенные достопримечательности с нового ракурса. Было невероятно комфортно и интересно. Спасибо огромное и очень рекомендую!!
Е
Елена
6 ноя 2025
Экскурсия очень интересная и познавательная. Гид Лола - чудесный рассказчик, искренне влюбленный в свой город. Она очень увлекательно рассказывала об истории города, о культуре и традициях своего народа. Рекомендую однозначно. Одно читать дальше
"но". Экскурсия заявлена как 3-х часовая, поэтому я назначила встречу через 4,5 часа. Но Лола так увлеклась, что экскурсия продолжалась более 4-х часов. К сожалению, мне пришлось уйти, не дослушав до конца. Пожалуйста, указывайте тайминг точнее.
К
Камилла
3 ноя 2025
Это не экскурсия. Рустам не владеет историческими данными. Посмотрите направо-это мечеть,налево-у нас такая-то улица-это все можно найти в путеводителях. Нигде не написано,что надо брать с собой платок. Экскурсовод также не написал от этом. Месть встречи изменилось,узнала об этом,когда решила уточнить точку сбора,и мне сообщили,что она изменена за 28 минут до начала экскурсии. Не стоит своих денег!
Рустам
Ответ организатора:
Очень жаль что произвел не ожидаемое впечатление. Про платки, могу сказать что они имеются при заведениях. Про место встречи, оно указано в программе. А про исторические данные, будем подтягивать. Спасибо за замечания.
П
Полина
27 окт 2025
Подробно, со знанием истории и глубоким уважением к культуре страны
Татьяна
22 окт 2025
Гид встретил на машине, информация давалась на уровне мини-рассказов, как будто мой знакомый пытался рассказать о изучаемых объектах - вот советская постройка, это рынок, купол, немного истории. Не хватило полного рассказа о Ташкенте, интересных фактов. Не успели посмотреть метро.
Рустам
Ответ организатора:
Здравствуйте, жаль что не хватило моей информации по Ташкенту, постараемся давать больше информации.
Илья
12 окт 2025
Рустам интересно рассказал, был пунктуален и вежлив. Отличный баланс истории и любопытных фактов без ненужного переизбытка информации. После экскурсии (нас было трое) любезно подвез в пловцентр 👍
Л
Леонид
23 сен 2025
Рустам пошел мне на встречу и перенёс начало экскурсии на 1 час позже. Спасибо за это! Не перегружая излишне историческими данными провёл по красивым и интересным местам старого города. Получилась хорошая прогулка. Если бы ещё Рустам не торопился, то было бы совсем хорошо.
Вера
24 июн 2025
Не все заявленные локации посмотрели, которые были заявлены и в метро я уже спускалась одна за свой счёт, хотя написано было, что билет входит в стоимость. Да, мы посмотрели старый город, который сейчас весь в разрухе из-за ремонта для продвижения туризма. Были в Хазрати Имам, прокатились по городу и всё.
Рустам
Ответ организатора:
Здравствуйте, прошу прощения, за то что не отвез вас на рынок, не хотел вас мучить на жаре, вместо этого повез вас на другие локации города, которые не входят в эту экскурсию. Учтём обязательно
Светлана
10 мая 2025
9 мая 2025 года очень интересную экскурсию по Ташкенту провел Рустам: « Увидеть настоящий Ташкент: экскурсия по старому городу». Рустам, человек, бесконечно влюбленный в свою профессию и в свой город. читать дальше
Вся информация была преподнесена нам с улыбкой, шутками, чтобы оживить нас туристов. Очень много узнали интересных фактов, он смог вселить нам уважение и любовь к этому историческому и в то же время очень динамично развивающемуся городу. Спасибо Вам большое, Рустам!
Н
Наталья
8 мая 2025
Это была наша первая экскурсия в Узбекистане и конечно ждали увлекательного рассказа. По факту экскурсия оказалась более чем скромная и очень уж общая. Особенно это понимаешь после последующих с глубоким читать дальше
погружением в исторические факты. А в Ташкенте были в самом центре зарождения ислама и даже не посмотрели на первую копию корана, которая там хранится(показал нам фото, хотя оказывается можно было посмотреть). Знания были очень поверхностные, на уточняющие вопросы затруднялся ответить. Экскурсия не захватила наше внимание и, на мой взгляд, не стоит оплаченных денег. Сейчас (после экскурсии) даже не могу найти подходящее фото, отражающее экскурсионную программу(((
Рустам
Ответ организатора:
Здравствуйте, очень жаль что не оправдали ваши ожидание, впредь будем повнимательней.
А
Анна
7 мая 2025
Доброго времени! Была на экскурсии "Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу" с гидом Рустамом 05.05.2025г. Понравился формат экскурсии, легко и не принуждённо, без навязывания шопинга. Было ощущение, что я читать дальше
встретила старого знакомого, которой с удовольствием рассказывает о своём любимом городе. Отдельное спасибо за совет, где вкусно покушать. Была реально очень вкусно))) Отдельный Rahmat за то, что после экскурсии подвёз меня до нужного мне пункта назначения. Barcha imtiyozlar, Рустам-ака!
Мария
13 апр 2025
Были на экскурсии с Рустамом на следующее утро после приезда в Ташкент, очень рады, что выбрали именно эту экскурсию. Рустам не пожалел на нас времени, гуляли мы значительно дольше заявленного читать дальше
изначально, встретил у отеля на своей машине, все четко, комфортно и по делу. Несмотря на форс-мажор (машину Рустама заблокировали в старом городе, пока мы ходили смотреть площадь), Рустам быстро сориентировался и даже добавил несколько мест в нашу прогулку, в общем охватив практически все основное. Общение было очень приятным и комфортным, спасибо большое! Всем рекомендую!
Н
Наталья
25 мар 2025
Хорошая экскурсия. Нам пришлось немного изменить маршрут, так как на предыдущей экскурсии посмотрели больше чем заявлено в программе. Но гид учёл все наш пожелания. Спасибо
Ирина
9 мар 2025
Огромное спасибо Рустаму за супер классную экскурсию! Приехала в Ташкент впервые во время пересадки на самолет и решила не тратить время зря и посмотреть город. Сразу взяла экскурсию, потому что очень хотелось не столько посмотреть достопримечательности, сколько узнать о быте и истории города) Экскурсию проводил Рустам - мега профессиональный гид🔥 Группа оказалась довольно камерной - 4 человека, что для меня просто идеально)