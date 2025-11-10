Отправляемся гулять по Ташкенту, рассматривая главные достопримечательности центра и заглядывая в нетуристические уголки — во дворы. Мы покажем вам такие архитектурные памятники, как Хазрати Имам, медресе Кукельдаш, Центр исламской цивилизации, и другие. Обсудим историю города, обычаи и быт его жителей.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Хасти, или Хазрати, Имам. Комплекс включает в себя мечети, мавзолеи и медресе. Это духовный центр Ташкента и место хранения редчайшего экземпляра Корана Османа.

Центр исламской цивилизации. Современный культурно-просветительский центр, посвящённый истории и достижениям исламской цивилизации в Узбекистане. Осмотрим снаружи это огромное здание с традиционной восточной архитектурой.

Дворы и быт Cтарого города. Погрузимся в атмосферу старого Ташкента с его традиционными домами, ремесленниками и повседневной жизнью местных.

Чорсу. Центральный и древнейший рынок Ташкента, где можно найти разнообразные восточные специи, фрукты и другие товары.

Декоративная махалля. Аутентичный район, отражающий традиционный уклад жизни узбекских семей.

Действующее медресе Кукельдаш. Одно из старейших медресе Ташкента, где до сих пор проходят занятия по изучению исламских наук.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.