1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
6 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Попробовать знаменитый Тандыр-Гушт и вдохнуть целебный воздух горно-арчового заповедника
Начало: У станции метро «Пахтакор»
Завтра в 15:30
5 июля в 08:30
от €257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
5 июля в 15:30
6 июля в 07:30
от €440 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 декабря 2023Отличная получилась прогулка! Весело, познавательно, непринужденно! Отличный экскурсовод! Такой формат, как и хотелось- не лекция, а увлекательное путешествие по значимым
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «От метро»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 440. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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