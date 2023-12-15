Экскурсии от метро в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Ташкенте на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё о Ташкенте за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
6 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 170 за всё до 6 чел.
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Попробовать знаменитый Тандыр-Гушт и вдохнуть целебный воздух горно-арчового заповедника
Начало: У станции метро «Пахтакор»
Завтра в 15:30
5 июля в 08:30
от 257 за всё до 6 чел.
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
5 июля в 15:30
6 июля в 07:30
от 440 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 декабря 2023
    Всё о Ташкенте за 1 день
    Отличная получилась прогулка! Весело, познавательно, непринужденно! Отличный экскурсовод! Такой формат, как и хотелось- не лекция, а увлекательное путешествие по значимым
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    местам города с беседой об истории, традициях, культуре, кухне. Прогулка прерывалась на дегустацию разных видов плова, лепку горшка. И все время- непрерывные разговоры, шутки, дружеская теплая душевная беседа! Спасибо! Удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «От метро»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 440. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От метро», 6 ⭐ отзывов, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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