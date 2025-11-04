Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по Ташкенту! Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, рассматривая древние мечети и медресе. А затем отправимся в современный центр и погрузимся в бурлящую столичную жизнь. Я помогу вам ощутить шарм восточного мира, поделюсь древними легендами и почитаю стихи наших прекрасных поэтов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чарующий Старый город

Мы прогуляемся по узким улочкам «махалли», увидим старинную мечеть Тиля Шайх, медресе Барак-хана и мавзолей имама в здании 16 века. Я расшифрую особенности восточной архитектуры и расскажу, как устроено образование в местных духовных училищах. Кроме того, вы посетите базар Чорсу — один из самых ярких и колоритных рынков Средней Азии, основанный более десяти столетий назад.

Современный Ташкент

Вы увидите монумент Мужество, построенный на месте эпицентра землетрясения 1966 года. Посетите центральную площадь Независимости и оцените здание оперного театра, возведённое по проекту Щусева при помощи японских военнопленных. Также я покажу вам две великолепные современные мечети: Минор и Хазрати Имам. Расскажу, чем живёт Ташкент сегодня и какие у него планы на будущее.

Организационные детали