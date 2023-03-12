Древний и современный Ташкент

Посетить самые интересные места города на авто-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по Ташкенту! Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, рассматривая древние мечети и медресе. А затем отправимся в современный центр и погрузимся в бурлящую столичную жизнь.

Я помогу вам ощутить шарм восточного мира, поделюсь древними легендами и почитаю стихи наших прекрасных поэтов.
Древний и современный Ташкент
Древний и современный Ташкент
Древний и современный Ташкент
Древний и современный Ташкент
Древний и современный Ташкент
Древний и современный Ташкент
Древний и современный Ташкент
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Чарующий Старый город

Мы прогуляемся по узким улочкам «махалли», увидим старинную мечеть Тиля Шайх, медресе Барак-хана и мавзолей имама в здании 16 века. Я расшифрую особенности восточной архитектуры и расскажу, как устроено образование в местных духовных училищах. Кроме того, вы посетите базар Чорсу — один из самых ярких и колоритных рынков Средней Азии, основанный более десяти столетий назад.

Современный Ташкент

Вы увидите монумент Мужество, построенный на месте эпицентра землетрясения 1966 года. Посетите центральную площадь Независимости и оцените здание оперного театра, возведённое по проекту Щусева при помощи японских военнопленных. Также я покажу вам две великолепные современные мечети: Минор и Хазрати Имам. Расскажу, чем живёт Ташкент сегодня и какие у него планы на будущее.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле комфорт-класса. С нами будет водитель, чтобы я могла посвящать вам всё время, не отвлекаясь на дорогу. Транспорт включён в стоимость.
  • По желанию можно добавить в программу музей Корана. Стоимость входного билета — 3$ с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
12 мар 2023
Тамара-отличный гид, она разносторонняя, тактичная и прекрасно знает свое дело. Мы задавали много вопросов и на все у нее нашлись ответы. Хороший маршрут, который был скорректирован с учетом наших пожеланий. Всем друзьям, отправляющимся в Ташкент, однозначно буду ее советовать.
А
10 мар 2023
Незабываемая экскурсия! Большое спасибо Тамаре - она великолепный экскурсовод, которая досконально знает свой город и страну и умеет показать и рассказать о них максимально интересно.
Маршрут включает в себя старый город со своим колоритом, базар Чорсу и самые интересные места нового города. По желанию можно перекусить, например, в Центре плова - Тамара учитывает все ваши пожелания.
Всё очень гармонично, в течение 5 часов мы наслаждались Ташкентом и узнали о нём много нового.
Ташкент - замечательный город, а Узбекистан - прекрасная страна, которые стоят того, чтобы познакомиться с ними поближе.
Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида! Очень надеюсь, что нам удастся когда-нибудь попасть и на другие экскурсии с Тамарой)
Елена
3 мар 2023
2 марта были на эксрсии древний и современный Ташкент. Экскурсовод Тамара - очень грамотная, образованная девушка. Мы узнали от нее столько много информации, услышали замечательные стихи и цитаты. Умничка огромная. Спасибо большое тебе Томочка😍
2 марта были на эксрсии древний и современный Ташкент. Экскурсовод Тамара - очень грамотная, образованная девушка.2 марта были на эксрсии древний и современный Ташкент. Экскурсовод Тамара - очень грамотная, образованная девушка.2 марта были на эксрсии древний и современный Ташкент. Экскурсовод Тамара - очень грамотная, образованная девушка.

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