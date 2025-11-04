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Древний и современный Ташкент

Посетить самые интересные места города на авто-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по Ташкенту! Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, рассматривая древние мечети и медресе. А затем отправимся в современный центр и погрузимся в бурлящую столичную жизнь.

Я помогу вам ощутить шарм восточного мира, поделюсь древними легендами и почитаю стихи наших прекрасных поэтов.
4.7
100 отзывов
Древний и современный Ташкент
Древний и современный Ташкент
Древний и современный Ташкент

Описание экскурсии

Чарующий Старый город

Мы прогуляемся по узким улочкам «махалли», увидим старинную мечеть Тиля Шайх, медресе Барак-хана и мавзолей имама в здании 16 века. Я расшифрую особенности восточной архитектуры и расскажу, как устроено образование в местных духовных училищах. Кроме того, вы посетите базар Чорсу — один из самых ярких и колоритных рынков Средней Азии, основанный более десяти столетий назад.

Современный Ташкент

Вы увидите монумент Мужество, построенный на месте эпицентра землетрясения 1966 года. Посетите центральную площадь Независимости и оцените здание оперного театра, возведённое по проекту Щусева при помощи японских военнопленных. Также я покажу вам две великолепные современные мечети: Минор и Хазрати Имам. Расскажу, чем живёт Ташкент сегодня и какие у него планы на будущее.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле комфорт-класса. С нами будет водитель, чтобы я могла посвящать вам всё время, не отвлекаясь на дорогу. Транспорт включён в стоимость.
  • По желанию можно добавить в программу музей Корана. Стоимость входного билета — 3$ с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 939 туристов
Меня зовут Тамара, я профессиональный гид со стажем 14 лет. Родилась, выросла в Ташкенте и по-настоящему влюблена в этот город. На мой взгляд, в работе гидом важны не только глубокие
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знания, но и артистизм. Я с детства мечтала стать артисткой и нашла свою сцену. Путешественники стали моими любимыми зрителями. С удовольствием познакомлю вас с нашим удивительным краем. Почитаю вам стихи, поделюсь легендами и нескучными историями. Если я буду занята, то экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Наша команда — знающие, грамотные, сертифицированные и любящие свой край гиды. Мы регулярно проходим курсы повышения квалификации. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
6
3
6
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А
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной любовью к своему делу! Очень грамотно составила маршрут, увлекательно вела рассказ. А какие были хорошие стихи, тонко вплетенные в повествование! Спасибо большое!
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной+2
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной
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Светлана
Чтобы полюбить Ташкент, узнать его культуру обязательно надо провести хотя бы один день с гидом, который влюблен в свой город. Мой муж интересуется историей каждого места, где путешествует и нам
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в этот раз повезло, именно такого человека мы нашли на трипстере, зовут её Зарина, очень приятная девушка, которая знает наизусть выдержки из Корана, читает стихи древних поэтов, знает много о тонкостях и обычаях Востока, почему очень важно молиться именно строго в сторону Мекки, и почему нет окон наружу в частных домах в махале. А еще мы померили национальную одежду, прикоснулись к резным невероятно-красивым изделиям, которые до сих пор творят потрясающие мастера Средней Азии. Пять часов на комфортной машине, с приветливым водителем все это добавило приятного послевкусия от нашей замечательной экскурсии. Спасибо вам за радушие и интересное повествование о богатой культуре вашего доброго, талантливого народа 🌹🌹🌹

Чтобы полюбить Ташкент, узнать его культуру обязательно надо провести хотя бы один день с гидом, который
Чтобы полюбить Ташкент, узнать его культуру обязательно надо провести хотя бы один день с гидом, который
Чтобы полюбить Ташкент, узнать его культуру обязательно надо провести хотя бы один день с гидом, который
Чтобы полюбить Ташкент, узнать его культуру обязательно надо провести хотя бы один день с гидом, который
Чтобы полюбить Ташкент, узнать его культуру обязательно надо провести хотя бы один день с гидом, который
Чтобы полюбить Ташкент, узнать его культуру обязательно надо провести хотя бы один день с гидом, который
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Natalia
Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и отдают дань уважения прошлым событиям: Великая отечественная война, землетрясение 1967 (вроде) года, дела первого
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президента. Но и самобытность в городе есть: мечети и медресе, мавзолеи и махаля, рынок Чорсу (такого огромного лабиринта я давно не видела! Здесь можно провести целый день, продегустировать большинство национальных блюд, текстиль и керамика, чеканка и ювелирные украшения - без покупки вы отсюда точно не уйдете) и Центр Плова. Тамара грамотно построила экскурсию - из древности в современный уклад жизни города. Спасибо ей огромное!

Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и
Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и
Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и
Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и
Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и
Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и
Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и
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Наталья
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное! Мы получили огромное количество информации, которая была не только интересной, но и познавательной. Время
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экскурсии пролетело незаметно. Она ответила на все наши вопросы, которые порой касались не только мест, которые мы посещали, но и быта, обычаев. Всю экскурсию нас сопровождал водитель Равшан. Ему отдельное спасибо! Вёл машину очень аккуратно, необыкновенно приятный мужчина. Тоже нам рассказал много интересного. Наша экскурсия задержалась почти на 3 часа. Нам никто даже слова не сказал, не выразил поведением, что пора заканчивать. Спасибо им ОГРОМНЕЙШЕЕ. 8 часов экскурсии на одном дыхании! Не хотелось заканчивать! Очень было интересно! Всем рекомендую Зарину и Равшана, чтобы Ваша экскурсия прошла на 200%.

Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!+2
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!
Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное!
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Наталия
Все отлично! Елена Александровна в необычной манере, в стихах, рассказывает о городе. В то же время отвечает на все вопросы, гибко подстраивалась под нас. Мы были с дочкой 4 лет, всем было комфортно. Водитель очень хороший. Все было прекрасно! Мне и детям очень понравилось!!
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А
Благодарю Тамару за экскурсию, забрали из отеля на комфортной машине, наполнение программы идеально сбалансировано, посмотрели все важные места, Тамара очень интересно рассказывала о достопримечательностях и отвечала на все мои вопросы о текущем укладе жизни в Ташкенте, беседа складывалась легко и непринужденно. Учли все мои пожелания по маршруту и даже выделили время на обед в центре плова. Рекомендую!
Благодарю Тамару за экскурсию, забрали из отеля на комфортной машине, наполнение программы идеально сбалансировано, посмотрели все
Благодарю Тамару за экскурсию, забрали из отеля на комфортной машине, наполнение программы идеально сбалансировано, посмотрели все
Благодарю Тамару за экскурсию, забрали из отеля на комфортной машине, наполнение программы идеально сбалансировано, посмотрели все
Благодарю Тамару за экскурсию, забрали из отеля на комфортной машине, наполнение программы идеально сбалансировано, посмотрели все
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