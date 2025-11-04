Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по Ташкенту! Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, рассматривая древние мечети и медресе. А затем отправимся в современный центр и погрузимся в бурлящую столичную жизнь.
Я помогу вам ощутить шарм восточного мира, поделюсь древними легендами и почитаю стихи наших прекрасных поэтов.
Я помогу вам ощутить шарм восточного мира, поделюсь древними легендами и почитаю стихи наших прекрасных поэтов.
Описание экскурсии
Чарующий Старый город
Мы прогуляемся по узким улочкам «махалли», увидим старинную мечеть Тиля Шайх, медресе Барак-хана и мавзолей имама в здании 16 века. Я расшифрую особенности восточной архитектуры и расскажу, как устроено образование в местных духовных училищах. Кроме того, вы посетите базар Чорсу — один из самых ярких и колоритных рынков Средней Азии, основанный более десяти столетий назад.
Современный Ташкент
Вы увидите монумент Мужество, построенный на месте эпицентра землетрясения 1966 года. Посетите центральную площадь Независимости и оцените здание оперного театра, возведённое по проекту Щусева при помощи японских военнопленных. Также я покажу вам две великолепные современные мечети: Минор и Хазрати Имам. Расскажу, чем живёт Ташкент сегодня и какие у него планы на будущее.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле комфорт-класса. С нами будет водитель, чтобы я могла посвящать вам всё время, не отвлекаясь на дорогу. Транспорт включён в стоимость.
- По желанию можно добавить в программу музей Корана. Стоимость входного билета — 3$ с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 939 туристов
Меня зовут Тамара, я профессиональный гид со стажем 14 лет. Родилась, выросла в Ташкенте и по-настоящему влюблена в этот город. На мой взгляд, в работе гидом важны не только глубокие
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Невероятное погружение в историю города Ташкент! Экскурсию для нас проводила Елена Александровна, замечательный экскурсовод с безграничной любовью к своему делу! Очень грамотно составила маршрут, увлекательно вела рассказ. А какие были хорошие стихи, тонко вплетенные в повествование! Спасибо большое!
+2
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Чтобы полюбить Ташкент, узнать его культуру обязательно надо провести хотя бы один день с гидом, который влюблен в свой город. Мой муж интересуется историей каждого места, где путешествует и нам
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Тамара провела замечательную экскурсию. Для меня Ташкент престал больше современным городом, в котором чтут традиции и отдают дань уважения прошлым событиям: Великая отечественная война, землетрясение 1967 (вроде) года, дела первого
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Добрый вечер! Хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность за экскурсию, которую нам провела Зарина. Это было что-то необыкновенное! Мы получили огромное количество информации, которая была не только интересной, но и познавательной. Время
+2
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Все отлично! Елена Александровна в необычной манере, в стихах, рассказывает о городе. В то же время отвечает на все вопросы, гибко подстраивалась под нас. Мы были с дочкой 4 лет, всем было комфортно. Водитель очень хороший. Все было прекрасно! Мне и детям очень понравилось!!
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А
Благодарю Тамару за экскурсию, забрали из отеля на комфортной машине, наполнение программы идеально сбалансировано, посмотрели все важные места, Тамара очень интересно рассказывала о достопримечательностях и отвечала на все мои вопросы о текущем укладе жизни в Ташкенте, беседа складывалась легко и непринужденно. Учли все мои пожелания по маршруту и даже выделили время на обед в центре плова. Рекомендую!
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