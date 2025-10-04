Вас ждёт поездка по Ташкенту и погружение в эпоху советского модерна в которой Вы увидите 9 шедевров советского модернизма в Ташкенте.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В последние годы Ташкент меняется на глазах. Столица становится одним из крупнейших в Центральной Азии узлов экономического развития, а это значит, что «старый» Ташкент постепенно уходит в прошлое и остаётся лишь в воспоминаниях. Эта экскурсия позволит вам погрузиться в эпоху советского модерна, которая после землетрясения 1966 года стала поворотным моментом для архитектурного облика города.
Ежедневно в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец кино имени Алишера Навои
- Музей Ленина
- Гостиница Узбекистан
- Государственный музей искусств Узбекистана
- Ташкентский Государственный цирк
- Базар Чорсу
- Дворец Дружбы народов
- Станция метро «Проспект Космонавтов»
- Многоэтажный дом «Жемчуг»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гостиница клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
