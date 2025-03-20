Мини-группа
до 1 чел.
«Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
Начало: Метро Космонавтов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Насыщенная экскурсия по Ташкенту в мини-группе
Начало: Ташкент
Завтра в 09:00
7 апр в 09:00
$125 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Шедевры Советского Модернизма
Начало: Гостиница клиента
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$179 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаташа20 марта 2025Понравилось все: и содержание экскурсии и ее организация. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Шухрату.
- ЮЮлия25 января 2025Я бронировала групповую экскурсию, но так получилось, что я была одна. Гид, Рустам, провел отличную индивидуальную экскурсию. По советскому Ташкенту.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Государственный музей искусств Узбекистана»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в апреле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Государственный музей искусств Узбекистана" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 179. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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