Государственный музей искусств Узбекистана – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Государственный музей искусств Узбекистана» в Ташкенте на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
Пешая
4 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
«Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
Начало: Метро Космонавтов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Насыщенная экскурсия по Ташкенту в мини-группе
7 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Насыщенная экскурсия по Ташкенту в мини-группе
Начало: Ташкент
Завтра в 09:00
7 апр в 09:00
$125 за человека
Шедевры Советского Модернизма
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Шедевры Советского Модернизма
Начало: Гостиница клиента
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$179 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наташа
    20 марта 2025
    «Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
    Понравилось все: и содержание экскурсии и ее организация. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Шухрату.
  • Ю
    Юлия
    25 января 2025
    «Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
    Я бронировала групповую экскурсию, но так получилось, что я была одна. Гид, Рустам, провел отличную индивидуальную экскурсию. По советскому Ташкенту.
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    Мы поднялись на смотровую гостиницы Узбекистан. Прошлись по скверу Амир Тимура. Бродвею. Посмотрели дворец Николая Константиновича Романова площадь Независимости. Спустились в метро. Рустам очень интересно рассказывает. И вообще общаться с ним было приятно и интересно. Мне все понравилось. Осталось очень хорошее впечатление. Спасибо Рустаму.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Государственный музей искусств Узбекистана»

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  1. «Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
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  3. Шедевры Советского Модернизма
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  1. Площадь Независимости
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Старый город
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
  8. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в апреле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Государственный музей искусств Узбекистана" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 179. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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