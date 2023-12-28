Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
Узбекистан у многих ассоциируется с узорами Самарканда и Бухары.
Но образ страны складывается не только из традиционных майолик и мозаик! Если вы уже увидели классический Узбекистан, то самое время познакомиться с выдающимся советским наследием Ташкента.
Вы увидите эффектные здания с национальными мотивами, станции метро и другие объекты советского модернизма.
Но образ страны складывается не только из традиционных майолик и мозаик! Если вы уже увидели классический Узбекистан, то самое время познакомиться с выдающимся советским наследием Ташкента.
Вы увидите эффектные здания с национальными мотивами, станции метро и другие объекты советского модернизма.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Небольшая предыстория
В 1970-е годы Ташкент стал местом смелых архитектурных экспериментов. Некоторые исследователи даже используют специальный термин — «ташкентский сейсмический модернизм». Как так вышло? Поворотным событием, превратившим Ташкент в одну из столиц советского модернизма, стало землетрясение 1966 года, почти полностью разрушившее город. Тогда было принято решение восстанавливать его силами архитекторов со всего CCCР. Так появился урбанистический феномен, кардинально изменивший облик Ташкента.
Наш модернистский маршрут
- Кинотеатр «Панорамный». Одно из первых модернистских зданий, появившихся в Ташкенте ещё до землетрясения и благополучно пережившее его.
- Гостиница «Узбекистан». Наиболее запоминающийся элемент здания — узорчатая солнцезащитная решётка, так называемая «панджара», увеличенная до гигантского размера. Показательный образец «южного брутализма».
- Дворец Дружбы народов. В его архитектурной форме считывается сходство с археологическими находками, о которых я вам расскажу. Также вы узнаете, почему роскошное здание в советское время пустовало.
- Рынок «Чорсу». Один из немногих памятников советского модернизма в Старом городе. Его купола выполнены без единой опоры и облицованы цветной керамикой. Рядом с рынком вы увидите не менее значимый памятник модернизма — многострадальное здание гостиницы «Чорсу».
- Телебашня. Как возвели этот колосс высотой целых 375 метров в сейсмоопасном районе? Раскроем секрет конструкции башни.
- Музей Ленина, или Музей истории Узбекистана. Простое, но монументальное, почти квадратное в плане, светлое, здание хорошо обозревается со всех сторон. Благодаря сплошному остеклению фойе казалось, что здание парит над улицей.
- Выставочный зал Союза художников. Вы оцените, как в модернистском облике сочетаются традиционные для восточной архитектуры элементы.
- Экспериментальный дом «Жемчуг». Узнаете, почему этот дом выиграл архитектурный конкурс, в чём его особенности и как же живётся людям в доме-эксперименте.
- Цирк. Я поделюсь, чем ташкентский цирк отличается от всех остальных советских.
- Музей искусств. В стенах этого минималистичного здания хранится богатая коллекция князя Николая Константиновича Романова из произведений живописи, графики и скульптуры и других предметов искусства.
- Станции метро. В ташкентском метро 3 линии и 29 станций. Спустимся, чтобы увидеть самые примечательные интерьеры станций «Узбекистон», «Чиланзаре», «Космонавтлар», «Мустакиллик Майдони» и «Алишер Навойи».
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Ташкенте и по окончании привезу обратно
- Экскурсия проходит на новом кроссовере с кондиционером Chevrolet Tracker 2020 г. в.
- По запросу экскурсию можно организовать на минивэнах вместимостью 7, 11, 15 человек, на микроавтобусе или автобусе. Детали уточняйте в переписке.
- За доплату можно начать экскурсию в Самарканде и добраться до Ташкента на автомобилях комфорт- и премиум-класса
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 180 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском, узбекском и английском языках. Прекрасно понимаю, чего ждёт гость, попадая в новую страну. В первую очередь я ваш друг и только потом гид. Вы услышите, как разные культуры сосуществуют в нашем тёплом во всех смыслах городе, как живёт местный народ, как традиции переплетаются с современностью. Со мной вы узнаете и увидите больше, чем можете предположить.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента
Похожие туры из Ташкента
Индивидуальная
2 часа
Ташкент для детей
Узнать город в игровом формате и раскрыть его с разных сторон с музейным педагогом
в сквере Амира Тимура
1 янв
2 янв
22 янв
23 янв
€45 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра
29 дек
30 дек
31 дек
от €150 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Все краски Ташкента
Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
100€90 за всё до 3 чел.