Узбекистан у многих ассоциируется с узорами Самарканда и Бухары.
Но образ страны складывается не только из традиционных майолик и мозаик! Если вы уже увидели классический Узбекистан, то самое время познакомиться с выдающимся советским наследием Ташкента.
Вы увидите эффектные здания с национальными мотивами, станции метро и другие объекты советского модернизма.
Но образ страны складывается не только из традиционных майолик и мозаик! Если вы уже увидели классический Узбекистан, то самое время познакомиться с выдающимся советским наследием Ташкента.
Вы увидите эффектные здания с национальными мотивами, станции метро и другие объекты советского модернизма.
Описание экскурсии
Небольшая предыстория
В 1970-е годы Ташкент стал местом смелых архитектурных экспериментов. Некоторые исследователи даже используют специальный термин — «ташкентский сейсмический модернизм». Как так вышло? Поворотным событием, превратившим Ташкент в одну из столиц советского модернизма, стало землетрясение 1966 года, почти полностью разрушившее город. Тогда было принято решение восстанавливать его силами архитекторов со всего CCCР. Так появился урбанистический феномен, кардинально изменивший облик Ташкента.
Наш модернистский маршрут
- Кинотеатр «Панорамный». Одно из первых модернистских зданий, появившихся в Ташкенте ещё до землетрясения и благополучно пережившее его.
- Гостиница «Узбекистан». Наиболее запоминающийся элемент здания — узорчатая солнцезащитная решётка, так называемая «панджара», увеличенная до гигантского размера. Показательный образец «южного брутализма».
- Дворец Дружбы народов. В его архитектурной форме считывается сходство с археологическими находками, о которых я вам расскажу. Также вы узнаете, почему роскошное здание в советское время пустовало.
- Рынок «Чорсу». Один из немногих памятников советского модернизма в Старом городе. Его купола выполнены без единой опоры и облицованы цветной керамикой. Рядом с рынком вы увидите не менее значимый памятник модернизма — многострадальное здание гостиницы «Чорсу».
- Телебашня. Как возвели этот колосс высотой целых 375 метров в сейсмоопасном районе? Раскроем секрет конструкции башни.
- Музей Ленина, или Музей истории Узбекистана. Простое, но монументальное, почти квадратное в плане, светлое, здание хорошо обозревается со всех сторон. Благодаря сплошному остеклению фойе казалось, что здание парит над улицей.
- Выставочный зал Союза художников. Вы оцените, как в модернистском облике сочетаются традиционные для восточной архитектуры элементы.
- Экспериментальный дом «Жемчуг». Узнаете, почему этот дом выиграл архитектурный конкурс, в чём его особенности и как же живётся людям в доме-эксперименте.
- Цирк. Я поделюсь, чем ташкентский цирк отличается от всех остальных советских.
- Музей искусств. В стенах этого минималистичного здания хранится богатая коллекция князя Николая Константиновича Романова из произведений живописи, графики и скульптуры и других предметов искусства.
- Станции метро. В ташкентском метро 3 линии и 29 станций. Спустимся, чтобы увидеть самые примечательные интерьеры станций «Узбекистон», «Чиланзаре», «Космонавтлар», «Мустакиллик Майдони» и «Алишер Навойи».
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Ташкенте и по окончании привезу обратно
- Экскурсия проходит на автомобилях Kia Sportage X-Line, Chevrolet Malibu, Tracker, Gentra
- По запросу экскурсию можно организовать на минивэнах вместимостью 7, 11, 15 человек, на микроавтобусе или автобусе. Детали уточняйте в переписке.
- За доплату можно начать экскурсию в Самарканде и добраться до Ташкента на автомобилях комфорт- и премиум-класса
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я магистр Университета дипломатии, выбравший работу всей души и сердца — влюблять гостей в Узбекистан! Моя профессиональная команда проводит экскурсии не по маркетинговым шаблонам, а по зову сердца! Наши программы — не про суету, а про душевный покой после экскурсии. Мы не показываем, а зовём поучаствовать, и ровно в этот момент вы понимаете: вы не турист — вы часть нашей земли!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Водитель, он же гид Азиз забрал нас от гостиницы. Машина новая, чистая. Экскурсия началась во время, всё объекты заявленные в экскурсии были нам показаны. Азиз квалификацированный гид, очень много и интересно рассказывает об объектах. . Отвечает на вопросы туристов. Советую посетить данную экскурсию.
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