1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Ночной Ташкент открывает свои тайны для тех, кто желает увидеть его под совершенно другим углом.
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться красотой освещенных мечетей, минаретов и площадей, узнать об истории и читать дальшеуменьшить
архитектуре восточного города.
Вас ждет знакомство с площадью Хаст Имам, где хранится древний Коран Османа, прогулка по скверу Амира Тимура и осмотр мемориальных комплексов, символизирующих стойкость и единство народа. Эта экскурсия - уникальная возможность увидеть Ташкент в его ночном великолепии
В фокусе основного внимания окажется исторический центр — сцена, на которой уже не первое столетие разворачивается сказочное представление мусульманской архитектуры. На площади Хаст Имам я расскажу об основных стилевых приемах исламского зодчества и школах Узбекистана, исторических мечетях и минаретах. Вы узнаете о технике восточной мозаики и витиеватых узоров, а также о ценных реликвиях, среди которых древнейшая сохранившаяся рукопись Корана! И услышите о старинных светско-религиозных образовательных традициях Ташкента.
Вехи истории в памятных местах города
Прогулявшись по Старому городу, вы переедете в иные кварталы, где увидите стремящиеся вверх здания, широкие проспекты и дома позапрошлого века. В сквере Амира Тимура поговорим о человеке, который заставил трепетать весь средневековый мир и создал Империю Тимуридов, расширив владения от Индии до современной Турции. Двигаясь дальше по линии времени, вы услышите о жизни Ташкента в 19-20 вв., в том числе о судьбоносном включении узбекских ханств в состав Российской империи. На впечатляющей Площади Независимости я расскажу, к чему наша страна стремится сегодня. Кроме того, вы осмотрите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество» — два памятника, транслирующие такие незыблемые ценности, как стойкость и сплоченность народа в самые печальные моменты его истории.
Организационные детали
Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал)
Экскурсию можно провести для большего количества участников, для группы больше 3 и до 6 человек стоимость составит $143
Транспортные расходы включены в стоимость (легковой транспорт)
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асия — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2061 туриста
Уважаемые гости нашего солнечного Узбекистана! Меня зовут Асия, я родилась и выросла в нашей стране, впитала всю культуру гостеприимного узбекского народа и делюсь теперь всем этим в компании гидов-единомышленников с читать дальшеуменьшить
вами. Добро пожаловать в страну, манящую своими тайнами, куполами, минаретами, улыбками встречающих вас людей; гостеприимства, распахивающего двери в жизнь древнего Самарканда, священной Бухары и неприступной Хивы, ну и многоликого Ташкента. Мы ждем вас, чтобы погрузить в манящую историю этих прекрасных городов!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
3
2
2
1
1
–
Ольга
Не впервые в Ташкенте, поэтому хотелось чего-то не ординарного. Ночной Ташкент в сопровождении гида- то, что нужно. Очень красиво, атмосферно, интересно, и, к слову, прохладно, по сравнению с днем. А какие шикарные фото получились🤩
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Заказали эту экскурсию как самую первую и ознакомительную. Она непродолжительная, вечерняя - хотелось посмотреть на ночной Ташкент и мы не прогадали. Многие объекты вечером смотрятся совсем иначе, чем днём. Асия читать дальшеуменьшить
очень позитивный и начитанный гид. Легко, как будто мы гуляем по городу с подружкой или давней знакомой Асия познакомила нас с историей города и ее жителей, описали чем живёт город в настоящем и чем жил на протяжении последних 100 лет. Большое спасибо увлеченному и любящему город человеку!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Большое спасибо гиду Оксане и водителю Руслану! Ташкент открылся для нас совсем с другой стороны, очень интересная экскурсия, много красивых мест и интересных фактов! Советую! Большое спасибо организатору, что перенесли нашу экскурсию в связи с переносом рейса! 👍🏻👍🏻👍🏻
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Летел из Москвы в Тель Авив через Ташкент. Было свободного времени с пяти дня до двух часов ночи. Думаю, что времени проподать. Закажу экскурсию по вечернему Ташкенту. Встретили в аэропорту читать дальшеуменьшить
Светлана экскурсовод и водитель Раваль на легвой машине. Ездиди по городу пять часов. Повидали за это время много. Информации об истории страны и города от Светланы получил предостаточно. Я часто путешествую, но экскурсовода такого высокого уровня и с такими познаниями встречаю не часто. От всей души благодарю вас. Отдельное спасибо Равалю. Итог. За эти пять часов я влюбился в Ташкент и людей, которые там проживают. Буду планировать поездку в Самарканд и Бухару. Чего и всем желаю.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Хочу выразить Вам огромную благодарность Асие за организацию нашей экскурсии Огни ночного Ташкента, которая состоялась 27 января в 19.00 с Равшаном и Амиром Я и мои коллеги находились в Ташкенте читать дальшеуменьшить
в деловой командировке всего 1 день и нам очень хотелось хоть немного узнать и посмотреть ваш город. Асия и ее команда блестяще реализовали наше желание. Во-первых, очень порадовала оперативность самой организации экскурсии: только я к Асие обратилась, как через 1.5 часа нас уже ждали ее ребята у нашего отеля Во-вторых, нас очень впечатлили комфорт и качество самой экскурсии. Амир и Равшан великолепные профессионалы каждый своего дела. Равшан просто влюбил нас в Ташкент и зародил огромное желание посетить город (и не только его)еще раз и уже на более длительное время. Обязательно вернемся и обратимся к Вам вновь! Еще раз огромное спасибо Вам, Асия, и вашей команде за высокий профессионализм и увлечение своим делом!!! Анна, Александр, Антон
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Везде поставили "Отлично", потому что гид Оксана, ее эрудиция и компетенция того стоят. Ее экскурсия - это очень эмоциональное объяснение в любви Ташкенту, его людям, и этой любовью она заражает читать дальшеуменьшить
тех, кто ее слушает. Вечерний Ташкент - неожиданный, таинственный, голос Оксаны, перенесение из одного времени в другое в третье, потом опять возвращение в настоящее….. Что-то прямо из полета булгаковской Маргариты над Москвой. Водитель Ильфат - сама галантность. В общем, спасибо!