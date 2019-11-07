1 отзыв оставили туристы

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Огни ночного Ташкента

Самое главное об истории и архитектуре столицы на вечерней автомобильной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча возле вашей гостиницы
  • Заказать экскурсию

38 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Асия
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
Асия – представитель в Ташкенте
Не секрет, что ночная подсветка дарит каждому городу особое очарование, а для восточных городов это время суток просто создано, чтобы подчеркнуть их волшебный облик и неповторимую атмосферу.

Вы познакомитесь с шедеврами средневекового мусульманского зодчества на площади Хаст Имам, узнаете об архитектурных школах и традициях декоративного искусства Узбекистана, а также о хранящемся здесь древнем манускрипте — Коране Османа.

Прогуляетесь 👣 по скверу Амира Тимура, где речь пойдет о великом полководце, проедете по широким современным проспектам и посетите мемориальные комплексы, транслирующие общечеловеческие ценности.
Огни ночного Ташкента
Огни ночного Ташкента

Что вас ожидает

Душа Ташкента — Старый город
В фокусе основного внимания окажется исторический центр — сцена, на которой уже не первое столетие разворачивается сказочное представление мусульманской архитектуры. На площади Хаст Имам я расскажу об основных стилевых приемах исламского зодчества и школах Узбекистана, исторических мечетях и минаретах. Вы узнаете о технике восточной мозаики и витиеватых узоров, а также о ценных реликвиях, среди которых древнейшая сохранившаяся рукопись Корана! И услышите о старинных светско-религиозных образовательных традициях Ташкента.

Вехи истории в памятных местах города
Прогулявшись по Старому городу, вы переедете в иные кварталы, где увидите стремящиеся вверх здания, широкие проспекты и дома позапрошлого века. В сквере Амира Тимура поговорим о человеке, который заставил трепетать весь средневековый мир и создал Империю Тимуридов, расширив владения от Индии до современной Турции. Двигаясь дальше по линии времени, вы услышите о жизни Ташкента в 19-20 вв., в том числе о судьбоносном включении узбекских ханств в состав Российской империи. На впечатляющей Площади Независимости я расскажу, к чему наша страна стремится сегодня. Кроме того, вы осмотрите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество» — два памятника, транслирующие такие незыблемые ценности, как стойкость и сплоченность народа в самые печальные моменты его истории.

Организационные детали

  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал)
  • Транспортные расходы не включены в стоимость: легковой автомобиль — 30 $, микроавтобус — 50 $
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Огни ночного Ташкента
Огни ночного Ташкента
Огни ночного Ташкента
Огни ночного Ташкента
Огни ночного Ташкента
Огни ночного Ташкента
Огни ночного Ташкента
Огни ночного Ташкента

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала возле вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Асия
Асия
Уважаемые гости нашего солнечного Узбекистана! Меня зовут Асия, я родилась и выросла в нашей стране, впитала всю культуру гостеприимного узбекского народа и делюсь теперь всем этим в компании гидов-единомышленников с вами. Добро пожаловать в страну, манящую своими тайнами, куполами, минаретами, улыбками встречающих вас людей; гостеприимства, распахивающего двери в жизнь древнего Самарканда, священной Бухары и неприступной Хивы, ну и многоликого Ташкента. Мы ждем вас, чтобы погрузить в манящую историю этих прекрасных городов!
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1 отзыв оставили туристы

7 ноября 2019
Шухрат обаятельный мужчина и хороший рассказчик. Ночной Ташкент малолюден и красив. Шухрат показал и рассказал про самые интересные места, которые красивы именно в темное время суток: красавица телебашня, памятник жертвам землетрясения, памятник жертвам репрессий и т. д. Чувствуется, что он любит свой город. Фотографировал нашу компанию в самых удачных местах. Спасибо!

Асия проводит ещё 1 экскурсию

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50 за экскурсию
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12 отзывов
Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии
Многие думают, что за колоритом Востока в Узбекистане нужно ехать в Бухару и Самарканд, несправедливо забывая о столице — прекрасном Ташкенте. А между тем, очарование Центральной Азии здесь проявляется особенно отчетливо! В Старом городе вы исследуете мусульманскую архитектуру средневековых мечетей и медресе, узнаете о светском и религиозном образовании, а также услышите о местной реликвии — древнейшей сохранившейся рукописи Корана. В сквере Тамерлана я расскажу о легендарном основателе Империи Тимуридов, на просторных площадях и в современном квартале — о нынешних стремлениях и ценностях народа. А в рядах шумного базара вы с головой погрузитесь с мир сухофруктов, сладостей и непревзойденных арбузов.

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