1 отзыв оставили туристы

Ночной Ташкент открывает свои тайны для тех, кто желает увидеть его под совершенно другим углом.Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться красотой освещенных мечетей, минаретов и площадей, узнать об истории и

архитектуре восточного города. Вас ждет знакомство с площадью Хаст Имам, где хранится древний Коран Османа, прогулка по скверу Амира Тимура и осмотр мемориальных комплексов, символизирующих стойкость и единство народа. Эта экскурсия - уникальная возможность увидеть Ташкент в его ночном великолепии

Описание экскурсии

Душа Ташкента — Старый город

В фокусе основного внимания окажется исторический центр — сцена, на которой уже не первое столетие разворачивается сказочное представление мусульманской архитектуры. На площади Хаст Имам я расскажу об основных стилевых приемах исламского зодчества и школах Узбекистана, исторических мечетях и минаретах. Вы узнаете о технике восточной мозаики и витиеватых узоров, а также о ценных реликвиях, среди которых древнейшая сохранившаяся рукопись Корана! И услышите о старинных светско-религиозных образовательных традициях Ташкента.

Вехи истории в памятных местах города

Прогулявшись по Старому городу, вы переедете в иные кварталы, где увидите стремящиеся вверх здания, широкие проспекты и дома позапрошлого века. В сквере Амира Тимура поговорим о человеке, который заставил трепетать весь средневековый мир и создал Империю Тимуридов, расширив владения от Индии до современной Турции. Двигаясь дальше по линии времени, вы услышите о жизни Ташкента в 19-20 вв., в том числе о судьбоносном включении узбекских ханств в состав Российской империи. На впечатляющей Площади Независимости я расскажу, к чему наша страна стремится сегодня. Кроме того, вы осмотрите мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий» и монумент «Мужество» — два памятника, транслирующие такие незыблемые ценности, как стойкость и сплоченность народа в самые печальные моменты его истории.

Организационные детали