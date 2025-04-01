Алексей — ваш гид в Ташкенте

Провёл экскурсии для 165 туристов

Если вы попали на эту страницу, вы собрались в Азию, в Узбекистан. А значит, ваше сердце и ваш дух требуют новых знаний, новых впечатлений, новых встреч. Я — тот, кто точно вам в этом поможет! В туристической сфере я работаю более 30 лет, и поверьте: мне есть, чем вас удивить и чем порадовать. Ваш дядя Лёша.