Ташкент, как центр Центральной Азии, стал ареной для модернистских экспериментов. На экскурсии участники узнают, как политический контекст повлиял на архитектуру города.
В программе - посещение гостиницы «Узбекистан», Музея истории народов Узбекистана и выставочного зала Академии художеств. Также запланированы прогулки по станциям метро и обсуждение строительства в сейсмоопасных районах. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Гостиница «Узбекистан»
- Музей истории народов Узбекистана
- Ресторан «Зеравшан»
- Выставочный зал Академии художеств
- Экспериментальный дом «вертикальная махалля»
Описание экскурсии
Вы увидите значимые сооружения города: легендарную гостиницу «Узбекистан», Музей истории народов Узбекистана, знаменитый ресторан «Зеравшан», гордость художников — выставочный зал Академии художеств и экспериментальный дом «вертикальная махалля».
Познакомитесь со станциями метро. Мы спустимся под землю, чтобы разглядеть удивительные по красоте и смелости проекты! А в Старом городе обсудим пример неудачного строительства в сейсмоопасном регионе.
Вы услышите о ключевых периодах модернизма в Ташкенте:
- колониальном периоде
- советском модернизме
- строительстве в духе сталинского ампира
- позднем модернизме и постмодернизме
- современных тенденциях
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex
- Дополнительно оплачиваются: проезд на метро — около 2000 сум
- Программа подойдёт взрослым и детям от 8 лет
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Алексей — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 165 туристов
Если вы попали на эту страницу, вы собрались в Азию, в Узбекистан. А значит, ваше сердце и ваш дух требуют новых знаний, новых впечатлений, новых встреч. Я — тот, кто точно вам в этом поможет! В туристической сфере я работаю более 30 лет, и поверьте: мне есть, чем вас удивить и чем порадовать. Ваш дядя Лёша.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Надежда
2 апр 2025
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели многие знаковые здания, узнали об истории города, в том числе через призму жизни Алексея
a
alfia
31 дек 2024
Яркая экскурсия в колоритном Ташкенте.
