1 чел.
По популярности
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
100€75 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167€159 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
"Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115€104 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь6 июня 2024Интересная прогулка по Ташкенту. Достаточно информативная! Плов в чайхане - отличный!!!
- ЮЮлия4 июня 2024У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
- ППолина3 июня 2024Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
- ННикита1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, все было очень вкусно и интересно:)
- ННикита31 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
- ЕЕвгений30 мая 2024Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!
- ННаталья27 мая 2024Прекрасный город Ташкент в компании с великолепным гидом! Все было просто замечательно!
- ККарина24 мая 2024Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
- ГГульшат21 мая 2024Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
- ННаталья20 мая 2024Прекрасная идея познакомиться с Ташкентом, если у вас есть время между поездом и самолётом или между самолётами. Организовано было все превосходно,
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Базар Чорсу»
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