Базар Чорсу – экскурсии в Ташкенте

Найдено 10 экскурсий в категории «Базар Чорсу» в Ташкенте на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115110 за всё до 16 чел.
Древний и современный Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
68 отзывов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
120 за всё до 3 чел.
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10075 за человека
Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167159 за всё до 6 чел.
Ташкент - витрина социализма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
150 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
119 за всё до 3 чел.
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
"Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115104 за всё до 4 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Интересная прогулка по Ташкенту. Достаточно информативная! Плов в чайхане - отличный!!!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древний и современный Ташкент
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия
  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
  • Н
    Никита
    1 июня 2024
    Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
    Очень понравилась экскурсия, все было очень вкусно и интересно:)
  • Н
    Никита
    31 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
  • Е
    Евгений
    30 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Прекрасный город Ташкент в компании с великолепным гидом! Все было просто замечательно!
  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Древний и современный Ташкент
    Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
  • Г
    Гульшат
    21 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
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    время. Гидом был Шерзод. Он погрузил в культуру и историю Узбекистана, показал все самые значимые места Ташкента. После проведённого дня и общения с человеком, который действительно знает и любит свой город и свою страну, хочется поблагодарить от всей души. Спасибо! Рекомендую всем!

    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Прекрасная идея познакомиться с Ташкентом, если у вас есть время между поездом и самолётом или между самолётами. Организовано было все превосходно,
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    встретили на вокзале, проводили в аэропорт и успели показать столько всего, что мы даже не представляли себе, что такое возможно. Оксана оказалась таким заботливым человеком,что уже уставшая от предыдущих экскурсионных дней наша компания вдруг заулыбалась, оживилась и с радостью смотрела на красоты Ташкента и слушала интересный рассказ. Прекрасно организованный обед и вечерняя прогулка на гондолах были особенными "изюминками" программы. Большое спасибо за познавательную и красивую прогулку с хорошим настроением и в очень комфортных условиях!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Базар Чорсу»

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  1. Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
  2. Древний и современный Ташкент
  3. Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
  4. Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
  5. Ташкент - витрина социализма
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Базар Чорсу», 355 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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