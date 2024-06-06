И Игорь Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане Интересная прогулка по Ташкенту. Достаточно информативная! Плов в чайхане - отличный!!!

Ю Юлия Древний и современный Ташкент У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.

П Полина Ташкент - столица дружбы и тепла Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.

Н Никита Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту Очень понравилась экскурсия, все было очень вкусно и интересно:)

Н Никита Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)

Е Евгений Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!

Н Наталья Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова Прекрасный город Ташкент в компании с великолепным гидом! Все было просто замечательно!

К Карина Древний и современный Ташкент Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.

Г Гульшат Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова читать дальше время. Гидом был Шерзод. Он погрузил в культуру и историю Узбекистана, показал все самые значимые места Ташкента. После проведённого дня и общения с человеком, который действительно знает и любит свой город и свою страну, хочется поблагодарить от всей души. Спасибо! Рекомендую всем! Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело