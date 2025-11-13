Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ташкенту, где вы откроете скрытые уголки и легенды города, ощутив его уникальную атмосферу.
Прогулка по уютным улочкам приведет вас на восточный базар, наполненный ароматами и теплом, где вы сможете попробовать самые вкусные блюда, от сочного ханума до узбекской самсы. Это не просто экскурсия — это возможность насладиться Ташкентом на вкус!
Прогулка по уютным улочкам приведет вас на восточный базар, наполненный ароматами и теплом, где вы сможете попробовать самые вкусные блюда, от сочного ханума до узбекской самсы. Это не просто экскурсия — это возможность насладиться Ташкентом на вкус!
Описание экскурсииВкусный Ташкент: пешая экскурсия по старому городу Пешая экскурсия по уютным улочкам старого города приведет нас на восточный базар — место, где ароматы, улыбки и тепло встречаются в одном пространстве. Вы попробуете:
- Самый сочный ханум и шашлык • Тёплые лепёшки из тандыра • Чай с восточными сладостями • И многое другое: от сухофруктов до узбекской самсы прямо из печи. Это не просто экскурсия — это Ташкент на вкус! Важная информация:.
- Подходит как для новичков, так и для опытных путешественников!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рынок Чорсу
- Старейшая Махалля
- Центр плова
- Узбекский ресторан
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кукельдош медресе
Завершение: Отель Узбекистан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Подходит как для новичков
- Так и для опытных путешественников
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у Ташкента: Белая мечеть, Телебашня, Базар Чорсу и другие
Добро пожаловать в Ташкент! Окунитесь в культурное богатство столицы, исследуя её знаковые достопримечательности и наслаждаясь традиционными блюдами
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
$165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Второй день в Ташкенте
После знакомства с основными достопримечательностями, откройте для себя тайны Ташкента. Погрузитесь в историю и культуру столицы Узбекистана
Начало: По вашему адресу в Ташкенте
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
$150 за всё до 3 чел.