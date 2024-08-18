Эта экскурсия идеально подойдет для первого знакомства с Ташкентом.
На обзорной прогулке по старой и европейской частям города вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные многим путешественникам сохранившиеся памятники ушедшей эпохи.
Мы посетим музеи и исторические места, поднимемся на телебашню, погрузимся в атмосферу восточного базара и насладимся традиционными блюдами.
На обзорной прогулке по старой и европейской частям города вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные многим путешественникам сохранившиеся памятники ушедшей эпохи.
Мы посетим музеи и исторические места, поднимемся на телебашню, погрузимся в атмосферу восточного базара и насладимся традиционными блюдами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Ташкент — город, где гостеприимство и культурное богатство способны удивить даже искушённых путешественников. Мы окунёмся в зеленые парки и исследуем один из самых красивых метрополитенов. Взглянем на город с высоты птичьего полёта, не забыв при этом рассказать о повседневной жизни нашего народа и передать дух его традиций. Наша программа позволит вам ощутить пульс столицы, соединяющей историю и современность.
В маршруте экскурсии
- Белая мечеть — вы узнаете, как исламская архитектура сочетается здесь с современными технологиями. Особое внимание уделим уникальному центральному залу, который немного сдвинут, создавая форму семиугольника.
- Телебашня — неизменный ориентир для всех, кто стремится охватить красоту столицы. Мы поднимемся на смотровую площадку башни и насладимся захватывающими дух панорамами.
- Бешкозон — центр плова, где вы сможете не только насладиться ароматом и вкусом этого традиционного блюда, но и увидеть его приготовление. Узнаете о различных вариантах этого блюда и истории его создания.
- Памятник жертвам землетрясения — напоминание о силе природы и единстве народа в борьбе с непредсказуемыми событиями. Мы обсудим, как Ташкент восстановился после разрушительного землетрясения.
- Метро Ташкента — не только эффективная транспортная система, но и настоящий музей под землей. Мы посетим уникальные станции, украшенные элементами национального искусства, и узнаем об их истории.
- Базар Чорсу — настоящее сердце города, где разнообразие товаров, краски и ароматы создают неповторимую атмосферу восточного рынка. Здесь можно приобрести подарки, сувениры и свежие фрукты и овощи.
- Меджек Сити — современный парк, где сосредоточены инновации Узбекистана в современном мире. Завершим экскурсию в одноимённом культурно-развлекательном комплексе, который предлагает развлечения для детей и взрослых.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты на телебашню — $4 с человека, обед — $5–7 с человека
- Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 327 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!Задать вопрос
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