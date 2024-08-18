В гостях у Ташкента

Проникнуться восточным духом и культурой Узбекистана на прогулке по колоритным красотам столицы
Эта экскурсия идеально подойдет для первого знакомства с Ташкентом.

На обзорной прогулке по старой и европейской частям города вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные многим путешественникам сохранившиеся памятники ушедшей эпохи.

Мы посетим музеи и исторические места, поднимемся на телебашню, погрузимся в атмосферу восточного базара и насладимся традиционными блюдами.
В гостях у Ташкента
В гостях у Ташкента
В гостях у Ташкента
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Ташкент — город, где гостеприимство и культурное богатство способны удивить даже искушённых путешественников. Мы окунёмся в зеленые парки и исследуем один из самых красивых метрополитенов. Взглянем на город с высоты птичьего полёта, не забыв при этом рассказать о повседневной жизни нашего народа и передать дух его традиций. Наша программа позволит вам ощутить пульс столицы, соединяющей историю и современность.

В маршруте экскурсии

  • Белая мечеть — вы узнаете, как исламская архитектура сочетается здесь с современными технологиями. Особое внимание уделим уникальному центральному залу, который немного сдвинут, создавая форму семиугольника.
  • Телебашня — неизменный ориентир для всех, кто стремится охватить красоту столицы. Мы поднимемся на смотровую площадку башни и насладимся захватывающими дух панорамами.
  • Бешкозон — центр плова, где вы сможете не только насладиться ароматом и вкусом этого традиционного блюда, но и увидеть его приготовление. Узнаете о различных вариантах этого блюда и истории его создания.
  • Памятник жертвам землетрясения — напоминание о силе природы и единстве народа в борьбе с непредсказуемыми событиями. Мы обсудим, как Ташкент восстановился после разрушительного землетрясения.
  • Метро Ташкента — не только эффективная транспортная система, но и настоящий музей под землей. Мы посетим уникальные станции, украшенные элементами национального искусства, и узнаем об их истории.
  • Базар Чорсу — настоящее сердце города, где разнообразие товаров, краски и ароматы создают неповторимую атмосферу восточного рынка. Здесь можно приобрести подарки, сувениры и свежие фрукты и овощи.
  • Меджек Сити — современный парк, где сосредоточены инновации Узбекистана в современном мире. Завершим экскурсию в одноимённом культурно-развлекательном комплексе, который предлагает развлечения для детей и взрослых.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты на телебашню — $4 с человека, обед — $5–7 с человека
  • Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеНа выходныеНа весь деньОбзорныеПаркиПрирода и пейзажиТелебашняСамое главноеПопулярные местаБазар ЧорсуТашкентское метроГлавное в ТашкентеЦентр плова

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