Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу Ташкента с комбинированным туром: начните с пешей прогулки от памятника Амира Тимура до площади Независимости и мемориала «Скорбящая мать».



Затем насладитесь обзорной поездкой на двухэтажном автобусе, где вы увидите знаковые достопримечательности, такие как театр оперы и балета имени Навои и знаменитый базар Чорсу. Идеальный способ познакомиться с историей и культурой столицы за один день! 5 2 отзыва

Вера Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-15 человек На чём проводится На автобусе 37% Скидка на заказ 100 выгода $37 $63 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Откройте для себя Ташкент: комбинированный тур по столице Начнём с пешей прогулки от памятника Амиру Тимуру — исторического сердца города и символа Ташкента, через Бродвей, пешеходную улицу с уличными художниками и живой атмосферой, до площади Независимости с её фонтанами и монументом Независимости. Мы посетим мемориал «Скорбящая мать» и Вечный огонь в память о погибших в Великой Отечественной войне, а затем вернёмся к гостинице «Узбекистан» для посадки на автобус. Далее отправимся в автобусную часть тура с аудиогидом, где увидим театр оперы и балета имени Навои, телебашню Ташкента, площадь Дружбы народов и ЦУМ. Прокатимся по старому городу, полюбуемся мечетями и медресе, а также сделаем обзорный проезд мимо комплекса Хаст-Имам, центра исламской культуры, где хранится Коран Османа. Завершим экскурсию на базаре Чорсу и улице Юнусабад, после чего вернёмся к гостинице «Узбекистан».

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник Амиру Тимуру

Бродвей - пешеходная улица с уличными художниками, сувенирами, живой атмосферой

Площадь Независимости

Монумент Скорбящей матери и Вечный огонь

Театр оперы и балета им. Навои

Телебашня Ташкента

Площадь Дружбы народов и ЦУМ

Старый город

Комплекс Хаст-Имам (обзор с автобуса)

Базар Чорсу

Улица Юнусабад Что включено Авторская пешая экскурсия

Билет на автобус Tashkent city tour

Аудиогид на автобусе Что не входит в цену Личные расходы

Еда и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Сквер Амира Тимура Завершение: Гостиница Узбекистан Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.