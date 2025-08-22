Погрузитесь в атмосферу Ташкента с комбинированным туром: начните с пешей прогулки от памятника Амира Тимура до площади Независимости и мемориала «Скорбящая мать».
Затем насладитесь обзорной поездкой на двухэтажном автобусе, где вы увидите знаковые достопримечательности, такие как театр оперы и балета имени Навои и знаменитый базар Чорсу. Идеальный способ познакомиться с историей и культурой столицы за один день!
Описание экскурсииОткройте для себя Ташкент: комбинированный тур по столице Начнём с пешей прогулки от памятника Амиру Тимуру — исторического сердца города и символа Ташкента, через Бродвей, пешеходную улицу с уличными художниками и живой атмосферой, до площади Независимости с её фонтанами и монументом Независимости. Мы посетим мемориал «Скорбящая мать» и Вечный огонь в память о погибших в Великой Отечественной войне, а затем вернёмся к гостинице «Узбекистан» для посадки на автобус. Далее отправимся в автобусную часть тура с аудиогидом, где увидим театр оперы и балета имени Навои, телебашню Ташкента, площадь Дружбы народов и ЦУМ. Прокатимся по старому городу, полюбуемся мечетями и медресе, а также сделаем обзорный проезд мимо комплекса Хаст-Имам, центра исламской культуры, где хранится Коран Османа. Завершим экскурсию на базаре Чорсу и улице Юнусабад, после чего вернёмся к гостинице «Узбекистан».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Амиру Тимуру
- Бродвей - пешеходная улица с уличными художниками, сувенирами, живой атмосферой
- Площадь Независимости
- Монумент Скорбящей матери и Вечный огонь
- Театр оперы и балета им. Навои
- Телебашня Ташкента
- Площадь Дружбы народов и ЦУМ
- Старый город
- Комплекс Хаст-Имам (обзор с автобуса)
- Базар Чорсу
- Улица Юнусабад
Что включено
- Авторская пешая экскурсия
- Билет на автобус Tashkent city tour
- Аудиогид на автобусе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Амира Тимура
Завершение: Гостиница Узбекистан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Миля
22 авг 2025
Получила удовольствие от прогулки. Так получилось, что я бронировала групповую экскурссию, а была на индивидуальной))) На автобусе русский аудиогид, Вера рассказала про интересные факты, сопроводила на древний рынок Чорсу, беседовали на разные темы, мне очень понравилось. Отдельное спасибо за прекрасные фотографии.
Н
Никита
1 авг 2025
Экскурсия отличная, всем рекомендую!!! 1-1, 5 на автобусе с русским гидом и остановками и 1час пешеходная экскурсия, отдельное спасибо Вере за интересные истории города и позитив!!! Рекомендую, удачного вам развития и клиентов побольше))))
