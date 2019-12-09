4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу и рынок Чорсу

Вы увидите религиозный центр Ташкента — комплекс Хаст-Имам, возникший у могилы Хазрати Имама, известного поэта и ученого. Я покажу Коран VII века и расскажу историю пятничной мечети Тилля-Шейха, медресе Барак-хана и Муй-Муборак. Следом вы побываете на одном из старейших базаров города — Чорсу. Чего только нет на этом истинно восточном рынке: сочные фрукты, янтарные сухофрукты и румяные лепешки! Они так живописно красуются на прилавках, что вы просто не сможете пройти мимо.

Классические достопримечательности в европейском стиле

Во второй части экскурсии вы исследуете современный центр Ташкента. Увидите площади Амира Тимура и Независимости, а также постройки в стиле модерн: корпуса мужской и женской гимназий, резиденцию князя Романова и здание бывшей Казенной палаты XIX века. В завершение посетите музей истории Тимуридов, где собрано более трех тысяч уникальных экспонатов: картины, исторические документы, рукописи, оружие, одежда, домашняя утварь и старинные монеты.