4 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Ташкент — любовь с первого взгляда

Увидеть главные места города и ощутить переплетение старины и современности на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Вероника
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Вероника – Гид в Ташкенте
У Ташкента особый дух — по-восточному щедрый, одновременно утонченный и сильный.

Он покорит вас изысканным сочетанием средневековых построек и европейской архитектуры, зданий советской эпохи и сверкающих высоток, сутолокой базаров и запахом свежеиспеченных лепешек.
Ташкент — любовь с первого взгляда
Ташкент — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу и рынок Чорсу
Вы увидите религиозный центр Ташкента — комплекс Хаст-Имам, возникший у могилы Хазрати Имама, известного поэта и ученого. Я покажу Коран VII века и расскажу историю пятничной мечети Тилля-Шейха, медресе Барак-хана и Муй-Муборак. Следом вы побываете на одном из старейших базаров города — Чорсу. Чего только нет на этом истинно восточном рынке: сочные фрукты, янтарные сухофрукты и румяные лепешки! Они так живописно красуются на прилавках, что вы просто не сможете пройти мимо.

Классические достопримечательности в европейском стиле
Во второй части экскурсии вы исследуете современный центр Ташкента. Увидите площади Амира Тимура и Независимости, а также постройки в стиле модерн: корпуса мужской и женской гимназий, резиденцию князя Романова и здание бывшей Казенной палаты XIX века. В завершение посетите музей истории Тимуридов, где собрано более трех тысяч уникальных экспонатов: картины, исторические документы, рукописи, оружие, одежда, домашняя утварь и старинные монеты.

Организационные детали

  • В стоимости экскурсии не включены еда, напитки, транспорт и входные билеты: легковая машина (35$) или микроавтобус (70$), музей истории Тимуридов — 5$ с человека.
  • Наденьте удобную обувь — многие улицы вымощены камнем
  • Для посещения культовых мест нужно иметь при себе платок

Как проходит экскурсия

  • Начало экскурсии — ваш отель, аэропорт или ж/д вокзал
  • Экскурсия длится 4-6 часов в зависимости от вашего темпа
  • Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ташкент — любовь с первого взгляда
Ташкент — любовь с первого взгляда
Ташкент — любовь с первого взгляда
Ташкент — любовь с первого взгляда
Ташкент — любовь с первого взгляда
Ташкент — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вероника
Вероника
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я сертифицированный гид. На экскурсиях для меня главное — внимательное и доброжелательное отношение к гостям, интересная и грамотная подача информации. Я всегда стремлюсь, чтобы у путешественников появилось желание вернуться вновь в нашу солнечную и хлебную столицу. Добро пожаловать в Ташкент — город душевной теплоты!
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

9 декабря 2019
Замечательная Вероника!! Спасибо за прекрасное знакомство с Ташкентом!!! Так важно познавать город вместе с его жителем, который так любит свой город!!! За пять часов мы успели все посмотреть и нас довезли в аэропорт. Рассказ о городе, о его истории завораживал! Всем рекомендую !!!!
11 ноября 2019
Большое спасибо Веронике за подаренный Ташкент! Прекрасно провела экскурсию глубокими знаниями и любвью к городу, его истории и культуре. Мы рады, что знакомство с Узбекистаном начали со встречи с таким гидом. Помимо глубоких знаний и инересной программы Вероника очень внимательна к просьбам и пожеланиям туристов. Спасибо!
21 августа 2019
Огромная благодарность Веронике за экскурсию, профессионал своего дела!!! Узнал много нового о Ташкенте, о традициях и обычаях, о быте. Буду советовать Веронику своим друзьям и знакомым!!! Еще раз большое спасибо!!!
Елена
20 августа 2019
Вероника - это человек у которого как говорится "горят глаза"! Она много знает, умеет это легко и интересно подать, грамотно составлена экскурсия, просто можно сказать что наша влюбленность в Ташкент - это ее 100%-я работа. Всем рекомендую! Отличный гид и красивая женщина!

Вероника проводит ещё 1 экскурсию

Самобытный Старый ТашкентСамобытный Старый ТашкентСамобытный Старый Ташкент
30 за человека
5 часов
4 отзыва
Погрузиться в историю и понять культуру теплой столицы Узбекистана
Моя задача — не просто познакомить вас с Ташкентом, но дать реальное представление о древнем городе со столь своеобразной и притягательной аурой. Исследуя лабиринты старой части мегаполиса, вы увидите медресе, мечети и мавзолеи; заглянете на базар; узнаете о городском устройстве, о традициях и быте жителей — и в итоге проникнетесь душой Ташкента.

Обзорные экскурсии в Ташкенте

Добро пожаловать в Ташкент!Добро пожаловать в Ташкент!Добро пожаловать в Ташкент!
45 за экскурсию
3 часа
Главные места, история и легенды колоритного восточного города на обзорной экскурсии
Вы увидите старинные мечети, медресе и минареты Ташкента и услышите самые интересные эпизоды истории Средней Азии от древних времен до наших дней. Я расскажу о великих империях Тамерлана, Чингисхана и Александра Македонского, помогу понять местные традиции и стану вашим надежным и дружелюбным проводником в таинственном мире Востока.
Ташкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущемТашкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущемТашкент — прошлое в настоящем, настоящее в будущем
70 за экскурсию
5.5 часов
Погрузиться в разные эпохи жизни столицы и увидеть ее главные места на авто-пешеходной экскурсии
Ташкент впечатлит вас расчерченной сеткой прямых и широких улиц, хрустальными нитями фонтанов, изумрудными россыпями парков, скверов и садов. А также удивительным сплетением истории и современности, чистотой и доброжелательным характером. Я встречу вас как самых дорогих гостей и сделаю все, чтобы наше путешествие запомнилось вам надолго!
Все краски ТашкентаВсе краски ТашкентаВсе краски Ташкента
40 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Вы исследуете все «визитные карточки» города: телевышку, религиозный комплекс Хаст-Имам, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, метрополитен, мечеть Минор и восточный базар Чорсу. Я расскажу историю и легенды знаковых мест Ташкента, помогу понять местный менталитет, научу правильно торговаться, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою дружелюбную и гостеприимную душу узбекской столицы!
Огни ночного ТашкентаОгни ночного ТашкентаОгни ночного Ташкента
38 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Самое главное об истории и архитектуре столицы на вечерней автомобильной экскурсии
Не секрет, что ночная подсветка дарит каждому городу особое очарование, а для восточных городов это время суток просто создано, чтобы подчеркнуть их волшебный облик и неповторимую атмосферу. Вы познакомитесь с шедеврами средневекового мусульманского зодчества на площади Хаст Имам, узнаете об архитектурных школах и традициях декоративного искусства Узбекистана, а также о хранящемся здесь древнем манускрипте — Коране Османа. Прогуляетесь по скверу Амира Тимура, где речь пойдет о великом полководце, проедете по широким современным проспектам и посетите мемориальные комплексы, транслирующие общечеловеческие ценности.
Обзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по ТашкентуОбзорная экскурсия по Ташкенту
От 70 за экскурсию
4.5 часов
9 отзывов
Проникнуться восточным духом и культурой Узбекистана на прогулке по колоритным красотам столицы
Эта экскурсия идеально подойдет для первого знакомства с Ташкентом. На обзорной прогулке по старой и европейской частям города вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные многим путешественникам сохранившиеся памятники ушедшей эпохи, познакомитесь с историей Ташкента и Узбекистана, с культурой жителей этой страны.
Гостеприимный и многоликий ТашкентГостеприимный и многоликий ТашкентГостеприимный и многоликий Ташкент
50 за экскурсию
5 часов
12 отзывов
Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии
Многие думают, что за колоритом Востока в Узбекистане нужно ехать в Бухару и Самарканд, несправедливо забывая о столице — прекрасном Ташкенте. А между тем, очарование Центральной Азии здесь проявляется особенно отчетливо! В Старом городе вы исследуете мусульманскую архитектуру средневековых мечетей и медресе, узнаете о светском и религиозном образовании, а также услышите о местной реликвии — древнейшей сохранившейся рукописи Корана. В сквере Тамерлана я расскажу о легендарном основателе Империи Тимуридов, на просторных площадях и в современном квартале — о нынешних стремлениях и ценностях народа. А в рядах шумного базара вы с головой погрузитесь с мир сухофруктов, сладостей и непревзойденных арбузов.

Выбирайте и другие экскурсии в Ташкенте

ИндивидуальныеГастрономическиеПешкомОбзорныеВсеГрупповыеИстория и архитектураНа автомобиле
50 за экскурсию
Заказать экскурсию