Участники маршрута откроют для себя удивительные природные красоты Бостанлыкского района, включая величественные горные пейзажи, кристально чистые озёра и густые леса. Они также посетят древние археологические памятники, которые расскажут о богатой истории и культурном наследии региона. Участники узнают о традициях и быте местного населения, погрузятся в атмосферу гостеприимства и откроют для себя новые вкусы национальной кухни. Тематика маршрута посвящена гармонии человека и природы, а также культурному и историческому наследию региона. Участники узнают, как люди на протяжении веков жили в согласии с окружающей средой, сохраняя уникальные традиции и обычаи. Эти знания помогут глубже понять важность сохранения природных ресурсов и культурного наследия для будущих поколений. Что вас ждёт?

Посёлок Чах Чам: частный музей и горные лечебные травы Что вы увидите: уникальная коллекция предметов, отражающих культуру и быт местных жителей. Музей, созданный местным энтузиастом, рассказывает об истории региона. Чем интересно: погружение в культурное наследие Бостанлыка. Здесь путешественники узнают о традициях и жизни горцев, а также познакомятся с уникальными лечебными травами, которые издавна использовались в народной медицине. Что будет происходить: экскурсия по музею, дегустация травяных чаёв и рассказ травника о свойствах местных растений.

Канатная дорога в Чиноркенте Что вы увидите: захватывающий подъём по канатной дороге с видами на горные хребты и долины. Чем интересно: возможность увидеть Бостанлыкский район с высоты птичьего полёта, наслаждаясь панорамными видами на природу. Что будет происходить: путешественники поднимутся на вершину, где смогут сделать фото и насладиться прогулкой на свежем воздухе.

Обед в чайхане Сазанчик Что вы увидите: аутентичная чайхана и юрты. Чем интересно: возможность отведать традиционные узбекские блюда, насладиться видом на водохранилище и отдохнуть в уютной атмосфере. Что будет происходить: обед в традиционном стиле, знакомство с узбекской кухней и культурой гостеприимства.

Петроглифы эпохи мезолита и вековые чинары Что вы увидите: древние наскальные рисунки, оставленные первобытными людьми, и величественные чинары, которым более тысячи лет. Чем интересно: путешествие в далёкое прошлое, возможность прикоснуться к следам древних цивилизаций. Что будет происходить: осмотр петроглифов, рассказ гида о жизни древних людей и значении этих рисунков, прогулка под сенью вековых деревьев.

Смотровая площадка на Чарвакское водохранилище Что вы увидите: потрясающий вид на одно из крупнейших искусственных водохранилищ в Узбекистане. Чем интересно: возможность оценить масштаб и красоту Чарвака с одной из лучших смотровых площадок. Что будет происходить: небольшая остановка для фотографий и наслаждения видами.

Грот Алибабы и кладбище Гури Муг Что вы увидите: естественный грот, связанный с древними легендами, и кладбище зороастрийцев. Чем интересно: погружение в древние мифы и легенды, знакомство с культурой зороастрийцев, которые оставили свой след в истории региона. Что будет происходить: экскурсия по гроту и кладбищу с рассказом о жизни и верованиях зороастрийцев.

Смотровая на реку Пскем и посёлок Нанай Что вы увидите: величественная река Пскем, берущая начало в горах, и маленький живописный посёлок Нанай. Чем интересно: виды, которые отражают всю красоту и спокойствие горного пейзажа. Что будет происходить: остановка для фотографий и наслаждения видами.

Водопад Нанай Что вы увидите: красивый водопад, расположенный в живописном уголке гор. Чем интересно: завершающая точка маршрута, где можно отдохнуть, насладиться природой и искупаться в прохладной воде. Что будет происходить: прогулка по тропе к водопадам, а также дорога до водопада на джипе УАЗ, отдых на природе. Важная информация:.

Водопад Нанай Что вы увидите: красивый водопад, расположенный в живописном уголке гор. Чем интересно: завершающая точка маршрута, где можно отдохнуть, насладиться природой и искупаться в прохладной воде. Что будет происходить: прогулка по тропе к водопадам, а также дорога до водопада на джипе УАЗ, отдых на природе. Важная информация:.

Наши экскурсии доступны на русском и английском языках, мы всегда стараемся учесть все ваши пожелания. С нами вы сможете насладиться природой, узнать больше о нашем крае и почувствовать себя как дома.