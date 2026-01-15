Трансферы по Узбекистану между городами: междугородний трансфер, частный транспорт с водителем, поездки Ташкент Самарканд Бухара Хива, трансфер для туристов и комфортные перевозки по Узбекистану.
Описание трансфер
Трансферы по Узбекистану — услуги междугороднего трансфера для туристов и путешественников: трансферы между городами Узбекистана, частный транспорт с водителем, комфортные автомобили для поездок Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива, индивидуальные и групповые трансферы, надёжные транспортные услуги по всей стране. Используемый транспорт• Седаны: Lacetti, Cobalt, Epica, Orlando, Kia (багажник рассчитан на 2 чемодана).
Минивэны и микроавтобусы: Hyundai H1, Grand Starex, Toyota Hiace, King Long, Kia (по 1 месту багажа на человека). Важная информация: Профессиональная организация трансферов по любым направлениям Узбекистана. При бронировании просьба указать маршрут, дату поездки и количество пассажиров. Доступны комфортные седаны, минивэны и современные скоростные поезда Afrosiyob.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Профессиональная организация трансферов по любым направлениям Узбекистана. При бронировании просьба указать маршрут
- Дату поездки и количество пассажиров. Доступны комфортные седаны
- Минивэны и современные скоростные поезда Afrosiyob
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Пользовались индивидуальным трансфером из Самарканда в Бухару и остались очень довольны сервисом. Автомобиль был чистый, комфортный и хорошо подготовленный для дальней поездки, что особенно важно на этом маршруте.
Водитель приехал точно
Водитель приехал точно
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Трансферы и перевозки по Узбекистану: авто, минивэны, Afrosiyob»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Афросияб трансфер Ташкент-Самарканд поездом (или обратно)
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:24
Завтра в 07:24
$79 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поедем с комфортом: трансфер из Ташкента в Самарканд на авто
Начало: Отель/вокзал/аэропорт
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$80 за всё до 4 чел.
$200 за экскурсию