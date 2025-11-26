Откройте для себя бизнес-класс трансфер по Узбекистану с комфортом и стилем: вас встретят в аэропорту или на вокзале в просторном и чистом автомобиле BYD Song Pro. Пунктуальные и вежливые водители, говорящие на русском, обеспечат безопасную и спокойную поездку.
Описание трансферБизнес-класс трансфер по Узбекистану: комфорт и стиль Мы предлагаем встречу в аэропорту или на железнодорожном вокзале с автомобилем BYD Song Pro — чистым, просторным и уютным. Наши водители пунктуальны, вежливы и говорят на русском языке. Этот сервис создан для тех, кто ценит личный комфорт, тишину и чистоту в салоне, а также безопасную и спокойную езду. Ваш отдых начинается в пути — выберите трансфер, соответствующий вашему уровню. Важная информация: Цена указана по городу Ташкент
Работаю круглосуточно 24/7
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
На указанной точке гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Работаю круглосуточно 24/7
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Цена указана по городу Ташкент
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
