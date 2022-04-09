Что вас ожидает

Культурный код Узбекистана: орнаменты, традиции, ремесла

В любом древнем городе Узбекистана бережно хранят традиции резьбы по дереву и ганчу, вышивки сюзане, чеканки по металлу, золотого шитья и изготовления шелковой бумаги. Я расскажу, как зарождались и развивались эти виды прикладного искусства: какие скрытые смыслы несут в себе узоры, чем отличаются школы разных регионов и как становятся мастерами. Поговорим о растительных орнаментах «ислими», о вышивке как атрибуте обрядов и церемоний и других секретах местных ремесел.

Знакомство с Ташкентом через прикладное искусство

Моя задача — помочь вам рассмотреть в ключевых достопримечательностях города шедевры узбекского прикладного искусства. Наш маршрут охватит:

Старый город Ташкента . На территории комплекса Хаст Имам вы увидите мавзолеи и медресе с майоликой, узнаете об искусстве резьбы по дереву, расшифруете орнаменты, а также найдете одну из пяти сохранившихся рукописей Корана, датированную 7 веком.

. На территории комплекса Хаст Имам вы увидите мавзолеи и медресе с майоликой, узнаете об искусстве резьбы по дереву, расшифруете орнаменты, а также найдете одну из пяти сохранившихся рукописей Корана, датированную 7 веком. Медресе Кукельдаш , где мы навестим мастера-каллиграфа, который участвовал в реконструкции Ташкента и росписях стен. Вы понаблюдаете, как создаются узоры, и поймете, в чем особенность авторского почерка мастера.

, где мы навестим мастера-каллиграфа, который участвовал в реконструкции Ташкента и росписях стен. Вы понаблюдаете, как создаются узоры, и поймете, в чем особенность авторского почерка мастера. Медресе Абул Касыма 19 века. Здесь нас встретят потомственные мастера, которые передают из поколения в поколение секреты резьбы по дереву и создания лаковых миниатюр.

19 века. Здесь нас встретят потомственные мастера, которые передают из поколения в поколение секреты резьбы по дереву и создания лаковых миниатюр. Мечеть Минор — современная беломраморная постройка, словно парящая над землей. В ясный день мрамор сверкает на солнце, а голубой купол почти растворяется на фоне неба.

— современная беломраморная постройка, словно парящая над землей. В ясный день мрамор сверкает на солнце, а голубой купол почти растворяется на фоне неба. Музей прикладного искусства и ремесленничества. С помощью его богатейшей коллекции предметов узбекского прикладного искусства мы подробнее изучим все его виды — от чеканки по металлу до прекрасной вышивки сюзане.

Кому подойдет экскурсия

Поклонникам прикладного искусства и всем, кто хочет проникнуть в мир этнокультуры, эстетики и традиций Узбекистана.

Организационные детали