В любом древнем городе Узбекистана бережно хранят традиции резьбы по дереву и ганчу, вышивки сюзане, чеканки по металлу, золотого шитья и изготовления шелковой бумаги. Я расскажу, как зарождались и развивались эти виды прикладного искусства: какие скрытые смыслы несут в себе узоры, чем отличаются школы разных регионов и как становятся мастерами. Поговорим о растительных орнаментах «ислими», о вышивке как атрибуте обрядов и церемоний и других секретах местных ремесел.
Моя задача — помочь вам рассмотреть в ключевых достопримечательностях города шедевры узбекского прикладного искусства. Наш маршрут охватит:
Поклонникам прикладного искусства и всем, кто хочет проникнуть в мир этнокультуры, эстетики и традиций Узбекистана.