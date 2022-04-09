От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана

Познакомиться с символами Ташкента, расшифровать орнаменты и заглянуть в ремесленные мастерские

Индивидуальная
Резьба по дереву, майолика, вышивка сюзане, золотое шитье, безусловно, могут многое рассказать об эстетике Узбекистана.

Но задумывались ли вы, сколько они хранят в себе вековых традиций и сакральных орнаментов? На этой авторской прогулке я помогу вам проникнуть в таинственный мир прикладных искусств Узбекистана и по-новому взглянуть на главные памятники Ташкента.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Культурный код Узбекистана: орнаменты, традиции, ремесла

В любом древнем городе Узбекистана бережно хранят традиции резьбы по дереву и ганчу, вышивки сюзане, чеканки по металлу, золотого шитья и изготовления шелковой бумаги. Я расскажу, как зарождались и развивались эти виды прикладного искусства: какие скрытые смыслы несут в себе узоры, чем отличаются школы разных регионов и как становятся мастерами. Поговорим о растительных орнаментах «ислими», о вышивке как атрибуте обрядов и церемоний и других секретах местных ремесел.

Знакомство с Ташкентом через прикладное искусство

Моя задача — помочь вам рассмотреть в ключевых достопримечательностях города шедевры узбекского прикладного искусства. Наш маршрут охватит:

  • Старый город Ташкента. На территории комплекса Хаст Имам вы увидите мавзолеи и медресе с майоликой, узнаете об искусстве резьбы по дереву, расшифруете орнаменты, а также найдете одну из пяти сохранившихся рукописей Корана, датированную 7 веком.
  • Медресе Кукельдаш, где мы навестим мастера-каллиграфа, который участвовал в реконструкции Ташкента и росписях стен. Вы понаблюдаете, как создаются узоры, и поймете, в чем особенность авторского почерка мастера.
  • Медресе Абул Касыма 19 века. Здесь нас встретят потомственные мастера, которые передают из поколения в поколение секреты резьбы по дереву и создания лаковых миниатюр.
  • Мечеть Минор — современная беломраморная постройка, словно парящая над землей. В ясный день мрамор сверкает на солнце, а голубой купол почти растворяется на фоне неба.
  • Музей прикладного искусства и ремесленничества. С помощью его богатейшей коллекции предметов узбекского прикладного искусства мы подробнее изучим все его виды — от чеканки по металлу до прекрасной вышивки сюзане.

Кому подойдет экскурсия

Поклонникам прикладного искусства и всем, кто хочет проникнуть в мир этнокультуры, эстетики и традиций Узбекистана.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть полностью пешеходной, также мы можем воспользоваться транспортом. Транспорт оплачивается отдельно: стоимость обсуждается в личной переписке.
  • Дополнительные расходы: обед (традиционный плов) — около 7 долларов с чел., входной билет в медресе Хозрати Имом — от 2 до 2,5 долларов, Музей прикладного искусства — 2,5 долларов
  • Одежда должна быть подходящей для посещения мечети, женщинам нужно захватить головной убор

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в старой части Ташкента
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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