Экскурсия по горам включает посещение комплекса Амирсай для отдыха, а затем вы направитесь к Червакскому водохранилищу, известному своими живописными пейзажами.
Завершив путешествие, вы увидите древние «Чинар» деревья возрастом более 5000 лет и петроглифы из доисторической эпохи в Ченаркенте.
Завершив путешествие, вы увидите древние «Чинар» деревья возрастом более 5000 лет и петроглифы из доисторической эпохи в Ченаркенте.
Описание экскурсииПриключение в горах: История и Природа Экскурсия по горам предлагает уникальную возможность насладиться красотой природы и историческими достопримечательностями. Вы начнете с посещения комплекса Амирсай, где сможете отдохнуть и насладиться живописными видами. Затем направитесь к Червакскому водохранилищу, известному своими потрясающими пейзажами и возможностями для активного отдыха. В завершение экскурсии вы посетите Ченаркент, где вас ждут древние деревья «Чинар», возрастом более 5000 лет, а также петроглифы, относящиеся к доисторической эпохе. Эта экскурсия станет настоящим путешествием во времени и позволит вам насладиться великолепием горной природы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Амирсай подыматесь на фуникулёры высока 2290 метров от уровня море
- Червакская водохранилище
- Горы Чимгана
- Петрогливы каторыми датируется более 100 тысячи лет назат переуд Ниолита
- Дерево Платан возраст 850 летний
Что включено
- Транспорт
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: С вашего места проживания
Завершение: Место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 99 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
18%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочный Самарканд за 1 день: тур из Ташкента на поезде
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$176.30
$215 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Захватывающий горный тур с полётом на параплане
Погрузитесь в атмосферу гор Тянь-Шаня, полюбуйтесь петроглифами и ощутите адреналин полёта на параплане. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тур по культурному и современному Ташкенту
Начало: Мечеть Минор
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 5 чел.