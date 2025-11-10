Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по горам включает посещение комплекса Амирсай для отдыха, а затем вы направитесь к Червакскому водохранилищу, известному своими живописными пейзажами.



Завершив путешествие, вы увидите древние «Чинар» деревья возрастом более 5000 лет и петроглифы из доисторической эпохи в Ченаркенте.

Описание экскурсии Приключение в горах: История и Природа Экскурсия по горам предлагает уникальную возможность насладиться красотой природы и историческими достопримечательностями. Вы начнете с посещения комплекса Амирсай, где сможете отдохнуть и насладиться живописными видами. Затем направитесь к Червакскому водохранилищу, известному своими потрясающими пейзажами и возможностями для активного отдыха. В завершение экскурсии вы посетите Ченаркент, где вас ждут древние деревья «Чинар», возрастом более 5000 лет, а также петроглифы, относящиеся к доисторической эпохе. Эта экскурсия станет настоящим путешествием во времени и позволит вам насладиться великолепием горной природы.

