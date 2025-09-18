Покиньте шумный Ташкент на комфортном электромобиле BYD и отправляйтесь в путешествие к горным вершинам! Вас ждут панорамные виды с курорта Амирсай, легендарные склоны Чимгана, безмятежность бирюзового Чарвака и ужин под тенью вековых платанов в «Chinara’s». Это ваш идеальный день для побега от суеты и полного погружения в красоту природы Узбекистана.
Описание экскурсииИсследуйте красоту Узбекистана: день в горах и у водохранилища Представьте… Утро начинается с бесшумного подъема в будущее. Мы взлетаем над землей на самой современной канатной дороге курорта Амирсай, и под нами проплывают вековые склоны. На вершине, на высоте 2290 метров, мир замирает. Перед вами — вся мощь Западного Тянь-Шаня и величественный пик Большого Чимгана, пронзающий облака. Здесь вы почувствуете себя на вершине мира. Но это только начало. Дальше мы отправимся туда, где горы хранят свои главные секреты. Чимган — это не просто скалы. Это место силы, где, по легендам, в ущельях исчезали караваны с сокровищами. Мы поднимемся на смотровую площадку, где от панорамы захватывает дух, а ветер уносит все лишние мысли. Здесь хочется не говорить, а слушать — тишину, горы и себя. Затем мы спустимся к рукотворному морю — бирюзовому Чарвакскому водохранилищу. Его спокойные воды отражают небо и хранят память о древних племенах. Мы найдем уединенный пляж, где нет никого, кроме нас. Это будет ваш личный момент покоя — время для идеальных фотографий и полного слияния с природой. А завершим мы наше путешествие там, где история оживает. Ресторан «Cinara’s» — это не просто ужин. Это прикосновение к вечности. Мы будем сидеть в тени тысячелетних чинар, которые, по преданиям, помнят самого Александра Македонского. Разглядывая древние петроглифы на камнях, вы почувствуете, как прошлое и настоящее сплетаются воедино, создавая идеальное завершение великого дня. Это не просто экскурсия. Это путешествие сквозь время, которое останется с вами навсегда. Важная информация:
• Возьмите с собой:
- паспорт / ID;
- наличные (для развлечений);
- удобная спортивная обувь или треккинговые кроссовки;
- лёгкая куртка или ветровка, т. к. в горах может быть прохладно даже летом;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- купальник / плавки — если планируете купаться в Чарваке;
- солнцезащитный крем (SPF 30+);
- антикомариный спрей или ролик;
- фотоаппарат / камера — для ярких кадров (если имеется).
- Есть скидки для пенсионеров.
- Не берите с собой тяжёлые вещи — лучше рюкзак до 5–6 кг.
- Предупредите гида об аллергиях или особенностях здоровья.
Гибкое время начала экскурсий
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Амирсай
- Чаткал
- Угам
- Коксув
- Чимган
- Чарвак
- «Cinara’s» (платаны, петроглифы)
Что включено
- Водитель-экскурсовод
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты
- Питанре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас прямо из вашего отеля в Ташкенте, Аэропорта, Вокзала в удобное для вас время
Завершение: Я отвезу вас прямо отель в Ташкент или по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Гибкое время начала экскурсий
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ренат
18 сен 2025
Благодарим Шерзода за прекрасную работу - экскурсия очень понравилась,увидели и услышали много интересного об Узбекистане и жителях этой прекрасной страны)Все было комфортно, с учетом всех наших пожеланий. Очень приятный в общении,грамотный и вежливый - выше всяких похвал,спасибо!
А
Алина
29 авг 2025
Это была супер крутая и атмосферная экскурсия. Шерзод настоящий профи, все пожелания учитывал, сделал поездку комфортной и максимально интересной, и каждая локация куда он нас привозил оставила только наилучшие впечатления!
