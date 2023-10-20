Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара

Посетить исторические места и попробовать блюда национальной кухни

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Прикоснёмся к культуре древней страны Средней Азии — Узбекистана.

Величественные архитектурные ансамбли, дружелюбные жители и солнце ждут вас в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Будем много гулять и знакомиться с самыми интересными и порой не очень популярными местами этих городов. Посетим базары, полюбуемся мечетями и медресе и попробуем традиционные блюда.
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узбекистанское трио: Ташкент, Самарканд, Бухара
Ближайшие даты:
20
окт
23
окт
27
окт
30
окт
3
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий, экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».

Программа тура по дням

1 день

Привет, Ташкент

Добро пожаловать в Узбекистан! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Ташкенту (рекомендуем совершить прогулку по его современной части) или просто отдохнуть после перелёта.

Привет, ТашкентПривет, ТашкентПривет, ТашкентПривет, Ташкент
2 день

Старый Ташкент и переезд в Самарканд

Сегодня начинаем знакомиться со столицей Узбекистана. Отправляемся исследовать Старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Кукельдаш и заглянем на самый старый базар города — Чорсу.

После этого нас ждёт обед в знаменитом Среднеазиатском центре плова «Беш Козон», а затем поедем в Самарканд. Заселимся в гостиницу и переночуем.

Старый Ташкент и переезд в СамаркандСтарый Ташкент и переезд в СамаркандСтарый Ташкент и переезд в СамаркандСтарый Ташкент и переезд в СамаркандСтарый Ташкент и переезд в Самарканд
3 день

Знакомство с Самаркандом

После завтрака отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами.

Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.

Знакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с Самаркандом
4 день

Достопримечательности Бухары

Сегодня выезжаем в Бухару — город, через который проходил Великий Шёлковый путь. Дорога будет долгой, но она того стоит.

По приезде отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.

Заселимся в отель и переночуем.

Достопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности Бухары
5 день

Архитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе

Продолжаем знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Мечеть комплекса была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен комплекс, сам намеревался посещать её каждую пятницу.

Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.

Вернёмся в гостиницу.

Архитектурные ансамбли, усыпальницы и медресеАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресеАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресеАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресеАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресеАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе
6 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт Бухары. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента

Групповые
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
6-дневные туры
Медресе Кукельдаш
Популярные места
Бухара
Самарканд
Гастрономические

Похожие туры из Ташкента

Попробовать Узбекистан на вкус: гастротур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Попробовать Узбекистан на вкус: гастротур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Приготовить узбекский плов, создать своё керамическое изделие и ощутить местный колорит
Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
1 ноя
3 янв
105 000 за человека
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
15 отзывов
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
23 окт
6 ноя
13 ноя
20 ноя
$420 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
5 отзывов
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
23 окт
30 окт
6 ноя
13 ноя
$540 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ташкенте
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ