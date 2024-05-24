Активный отдых в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Ташкенте на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
🪂 На параплане
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 за человека
Водопады Таваксая и Большой каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 10 чел.
Восхождение на Большой Чимган
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Восхождение на Большой Чимган
Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
    Очень понравилось, спасибо организаторам и пилоту) Я летала первый раз, и ожидание совпало с реальностью. Хотелось бы большей продолжительности по времени… 10 минут маловато
  • Ш
    Шухрат
    14 мая 2024
    Водопады Таваксая и Большой каньон
    Мне и супруге путешествие по горам очень понравилось, и мы прекрасно провели время. Нашим гидом была Светлана - человек, влюбленный
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    в горы и в свою профессию. На всем протяжении маршрута она нас поддерживала, и эта поддержка не была лишней:) Есть пожелания к организаторам, было бы желательно их учесть: 1. не называть это мероприятие прогулкой или путешествием: это был полноценный туристический поход со всеми вытекающими: обувь должна быть соответствующая (на мне были обычные туфли, после похода их пришлось выбросить - подошва не выдержала нагрузок), дамские сумочки - излишний атрибут. 2. информация о том, что "Маршрут не требует специальной физической подготовки" - не вполне корректная и может вводить людей в заблуждение: по пути следования иногда будет необходимо переходить реку ножками (сняв обувь), на что, полагаю, не все готовы. Углы подъема и спуска также не городские, и к этому необходимо быть готовым. Сами горы - вулканического происхождения, следствием чего является огромное количество мелких камней по пути следования, что существенно затрудняет передвижение.

  • О
    Оксана
    15 сентября 2023
    Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
    Очень комфортно, как оказалось и красиво. Даже и не думайте отказывать себе в таком удовольствии. Я совместила 2 экскурсии поездку
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    в горы и полет на параплане. Было очень много красивых видов и приятный бонус видео полета на память. Спасибо вам большое, за такую заботу, индивидуальный подход и незабываемые впечатления. Все было на высшем уровне 🙏 Скоро вернусь еще с родными ♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
  2. Водопады Таваксая и Большой каньон
  3. Восхождение на Большой Чимган
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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