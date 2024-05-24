1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Восхождение на Большой Чимган
Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 мая 2024Очень понравилось, спасибо организаторам и пилоту) Я летала первый раз, и ожидание совпало с реальностью. Хотелось бы большей продолжительности по времени… 10 минут маловато
- ШШухрат14 мая 2024Мне и супруге путешествие по горам очень понравилось, и мы прекрасно провели время. Нашим гидом была Светлана - человек, влюбленный
- ООксана15 сентября 2023Очень комфортно, как оказалось и красиво. Даже и не думайте отказывать себе в таком удовольствии. Я совместила 2 экскурсии поездку
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Активный отдых»
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