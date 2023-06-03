Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начинаем восточную сказку в 3 актах.
Акт первый — колоритный Ташкент, где вы увидите удивительный комплекс Хаст-Имам и пройдётесь по старинным улочкам, а ещё заглянете в керамическую мастерскую, где каждое изделие — настоящее произведение искусства. Акт второй — Бухара.
Здесь мы будем разглядывать мозаику на фасадах медресе и древних мечетей, побываем в мавзолее, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Актр третий, заключительный, — Самарканд.
Вы окажетесь в музее под открытым небом, узнаете секрет шёлковой бумаги, побываете в гостях в национальном доме и посетите главную пятничную мечеть.
Акт первый — колоритный Ташкент, где вы увидите удивительный комплекс Хаст-Имам и пройдётесь по старинным улочкам, а ещё заглянете в керамическую мастерскую, где каждое изделие — настоящее произведение искусства. Акт второй — Бухара.
Здесь мы будем разглядывать мозаику на фасадах медресе и древних мечетей, побываем в мавзолее, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Актр третий, заключительный, — Самарканд.
Вы окажетесь в музее под открытым небом, узнаете секрет шёлковой бумаги, побываете в гостях в национальном доме и посетите главную пятничную мечеть.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет. Учитывайте, что программа тура насыщенная.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30Завершение: Аэропорт Ташкента или аэропорт Самарканда в зависимости от ваших рейсов, после 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Ташкенте
Добрый день! Мы команда профессиональных гидов из Узбекистана. Мы любим встречать гостей и показывать им прекрасную культуру нашей страны! Узбекистан – гостеприимный и теплый край, где практически круглый год светит яркое солнце. В нашей стране вы поистине почувствуете себя как дома, и этому есть несколько причин: отсутствие языкового барьера, безграничная любовь узбекистанцев к россиянам, наивкуснейшая национальная кухня и увлекательная старина повсюду. Добро пожаловать в гости!Задать вопрос
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