Начинаем восточную сказку в 3 актах.



Акт первый — колоритный Ташкент, где вы увидите удивительный комплекс Хаст-Имам и пройдётесь по старинным улочкам, а ещё заглянете в керамическую мастерскую, где каждое изделие — настоящее произведение искусства. Акт второй — Бухара.



Здесь мы будем разглядывать мозаику на фасадах медресе и древних мечетей, побываем в мавзолее, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Актр третий, заключительный, — Самарканд.



Вы окажетесь в музее под открытым небом, узнаете секрет шёлковой бумаги, побываете в гостях в национальном доме и посетите главную пятничную мечеть.