Путешествие в Узбекистан 3в1: Ташкент, Бухара и Самарканд

Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию

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Ответы на вопросы
Начинаем восточную сказку в 3 актах.

Акт первый — колоритный Ташкент, где вы увидите удивительный комплекс Хаст-Имам и пройдётесь по старинным улочкам, а ещё заглянете в керамическую мастерскую, где каждое изделие — настоящее произведение искусства. Акт второй — Бухара.

Здесь мы будем разглядывать мозаику на фасадах медресе и древних мечетей, побываем в мавзолее, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Актр третий, заключительный, — Самарканд.

Вы окажетесь в музее под открытым небом, узнаете секрет шёлковой бумаги, побываете в гостях в национальном доме и посетите главную пятничную мечеть.
Путешествие в Узбекистан 3в1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Путешествие в Узбекистан 3в1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Путешествие в Узбекистан 3в1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Путешествие в Узбекистан 3в1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Путешествие в Узбекистан 3в1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Путешествие в Узбекистан 3в1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Путешествие в Узбекистан 3в1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Путешествие в Узбекистан 3в1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Ближайшие даты:
3
июн
10
июн
17
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет. Учитывайте, что программа тура насыщенная.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
Завершение: Аэропорт Ташкента или аэропорт Самарканда в зависимости от ваших рейсов, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
История и архитектура
Летние
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