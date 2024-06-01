Медресе Кукельдаш – экскурсии в Ташкенте

Найдено 7 экскурсий в категории «Медресе Кукельдаш» в Ташкенте на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Ташкента
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
10398 за всё до 3 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115110 за всё до 16 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10075 за человека
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
105 отзывов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
119 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
  • Н
    Никита
    31 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
  • Е
    Евгений
    30 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
    читать дальше

    замечательных людей, которые не просто делают свою работу, а отдают часть своей души. Два дня пролетели просто незаметно. Азиз - прекрасный рассказчик, приятный человек, сумел за короткий период рассказать нам многовековую историю так, что голова не пошла кругом. Отдельное спасибо за комфортную машину и то,что был нашим фотографом временами. Светлана знакомила нас с русской частью города, удивила своими глубоким историческими знаниями, теплотой повествования. Крайне рекомендуем этот тур и этих гидов. Спасибо!

    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Прекрасный город Ташкент в компании с великолепным гидом! Все было просто замечательно!
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия по Ташкенту! Огромное спасибо нашему гиду Артему за такую увлекательную прогулку, человек оказался очень начитанный и любящий свой город! Мы получили море положительных эмоций и полезной информации)) Всем добра!
  • Г
    Гульшат
    21 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
    читать дальше

    время. Гидом был Шерзод. Он погрузил в культуру и историю Узбекистана, показал все самые значимые места Ташкента. После проведённого дня и общения с человеком, который действительно знает и любит свой город и свою страну, хочется поблагодарить от всей души. Спасибо! Рекомендую всем!

    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Всем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательную экскурсию в Ташкенте. Вся
    читать дальше

    организация экскурсии прошла на одном дыхании, день просто пролетел, а успели все: узнать историю и культуру, проехать на метро, попробувать вкусняшки и насладится великолепием архитектуры города и его уже современными парками .СПАСИБО, ребята вы Супер!!! Организация на высшем уровне.

    Всем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательную
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Самое прекрасное начало путешествия по Узбекистану из возможных. Нам досталась гид Катерина, замечательный профессионал и широкой души человек. Никаких сухих
    читать дальше

    фактов, всё пропущено через себя, рассказ о стране, о Ташкенте, о местных жителях - слушать было интересно и ненапряжно. Учли наши особенности и добавили кое-что в маршрут. Экскурсия на одном дыхании и даже больше положенного по программе времени. Масса дополнительной полезной информации. Спасибо за теплый (во всех смыслах) прием! и отдельное мерси водителю!

  • Р
    Ринат
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Медресе Кукельдаш»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Все краски Ташкента
  2. Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
  3. От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
  4. Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
  5. «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Медресе Кукельдаш" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 75 до 130 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 680 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Медресе Кукельдаш», 680 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам