Самарканд – экскурсии в Ташкенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Самарканд» в Ташкенте на русском языке, цены от €127, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 160 за человека
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
150128 за человека
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
🚉 На поезде
Мини-группа
11 часов
35 отзывов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
160 за человека
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
🚉 На поезде
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
145131 за человека
Трансфер из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
141127 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
    Организация, экскурсоводы, внимание и содержание экскурсий - все на высшем уровне! Огромное спасибо, надеемся на продолжение нашего знакомства!
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
    Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
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    предугадывалось и выполнялось тот же час) до граммотной исторически насыщенной экскурсионной программы. Рекомендую искушенным и опытным туристам, Вы получите небывалый эстетический и культурный восторг. Гид -профессионал своего дела, образованный и воспитанный, мое уважение и восхищение.

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Встреча и организация тура на очень хорошем уровне!, интересно, познавательно, вкусный обед, самый вкусный плов, что я пробовала за время прибывания в Узбекистане. Красивые фото. Рекомендую👍
  • С
    Станислав
    29 мая 2024
    Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
    Спасибо организаторам за помощь с дефицитными билетами на Афросиаб! 2 часа и на месте! Очень интересная и динамичная экскурсия - плюс супер плов
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Сказочный город, великолепный гид! Все прекрасно!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Добрый день. Были на экскурсии 20 мая. Отличная погода. Гид встретил на вокзале и все время экскурсии был с нами до вечернего поезда. Хорошее впечатление, много интересного, комфортно, удобно. Спасибо за организацию.
  • N
    Natalia
    28 мая 2024
    Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
    Отлично организованные экскурсии по Ташкенту и Самарканду. Забота о своем клиенте. У нас куча впечатлений, остались очень теплые воспоминания об Узбекистане.
  • К
    Карина
    10 мая 2024
    Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
    Несмотря на сложность с приобретениями билетов на поезд из Ташкента в Самарканд, организаторы сделали всевозможное, чтобы мы добрались до пункта
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    назначения в комфортных условиях! Огромная благодарность гиду Парвизу! Как будто посмотрела мини-сериал, я с легкостью могу сказать про Парвиза: краткость - сестра таланта, спасибо за ваш вклад в нашу просвещенность! Обязательно вернемся в Самарканд, одного дня оказалось очень мало для погружения в историю города, хотелось остаться и прогуляться по улицам, надеюсь, в ближайшее время получится осуществить задуманное!

  • М
    Мещеряковы
    30 апреля 2024
    В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
    Здравствуйте! О нашей экскурсии в Самарканд за 1 день могу написать только хорошее! Организация была на высшем уровне: Билеты на Афросиаб высланы заранее,
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    даны инструкции - откуда выезжать, куда прибывать. Все время были на связи с Азаматом. Встречал он нас на вокзале. Весь день от объекта к объекту мы перемещались на машине. Уже с первых слов мы с мужем были увлечены рассказом об АмиреТимуре. О его судьбе и создании Мавзолея. Некоторые детали (например, о технике украшения стен папье маше) мне захотелось записать на видео(что я и сделала). Много интересных фактов мы узнали, как будто окунулись в далёкие древние времена. Азамат показал себя человеком глубоко знающим историю, невероятное множество техник украшения мечетей и мавзолеев. Во время путешествия по городу мы чувствовали себя в зоне внимания Азамата: он помог нам попасть в Центр плова, провел нас по рынку, показал интереснейшие ремесла… Великолепная экскурсия! Рекомендуем тем, кто интересуется Востоком, его историей и мудростью. Обязательно посетите!

  • А
    Анастасия
    17 апреля 2024
    Трансфер из Ташкента в Самарканд
    Трансфер был проведен в соответствии с нашими ожиданиями. Водитель встретил нас в отеле в оговоренное время, по нашей просьбе завез
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    нас к банкомату, вел машину уверенно и аккуратно. Автомобиль комфортный. Довезя нас до отеля прибытия водитель убедился, что мы приехали в правильное место и нас там ожидают и только после этого уехал. Всем довольны! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Самарканд»

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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Самарканд" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 127 до 160 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Самарканд», 174 ⭐ отзыва, цены от €127. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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