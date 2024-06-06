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даны инструкции - откуда выезжать, куда прибывать. Все время были на связи с Азаматом. Встречал он нас на вокзале. Весь день от объекта к объекту мы перемещались на машине. Уже с первых слов мы с мужем были увлечены рассказом об АмиреТимуре. О его судьбе и создании Мавзолея. Некоторые детали (например, о технике украшения стен папье маше) мне захотелось записать на видео(что я и сделала). Много интересных фактов мы узнали, как будто окунулись в далёкие древние времена. Азамат показал себя человеком глубоко знающим историю, невероятное множество техник украшения мечетей и мавзолеев. Во время путешествия по городу мы чувствовали себя в зоне внимания Азамата: он помог нам попасть в Центр плова, провел нас по рынку, показал интереснейшие ремесла… Великолепная экскурсия! Рекомендуем тем, кто интересуется Востоком, его историей и мудростью. Обязательно посетите!