1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €160 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
150€128 за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€160 за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
145€131 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
141€127 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Организация, экскурсоводы, внимание и содержание экскурсий - все на высшем уровне! Огромное спасибо, надеемся на продолжение нашего знакомства!
- ООксана4 июня 2024Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
- ННаталья31 мая 2024Встреча и организация тура на очень хорошем уровне!, интересно, познавательно, вкусный обед, самый вкусный плов, что я пробовала за время прибывания в Узбекистане. Красивые фото. Рекомендую👍
- ССтанислав29 мая 2024Спасибо организаторам за помощь с дефицитными билетами на Афросиаб! 2 часа и на месте! Очень интересная и динамичная экскурсия - плюс супер плов
- ННаталья28 мая 2024Сказочный город, великолепный гид! Все прекрасно!
- ССветлана28 мая 2024Добрый день. Были на экскурсии 20 мая. Отличная погода. Гид встретил на вокзале и все время экскурсии был с нами до вечернего поезда. Хорошее впечатление, много интересного, комфортно, удобно. Спасибо за организацию.
- NNatalia28 мая 2024Отлично организованные экскурсии по Ташкенту и Самарканду. Забота о своем клиенте. У нас куча впечатлений, остались очень теплые воспоминания об Узбекистане.
- ККарина10 мая 2024Несмотря на сложность с приобретениями билетов на поезд из Ташкента в Самарканд, организаторы сделали всевозможное, чтобы мы добрались до пункта
- ММещеряковы30 апреля 2024Здравствуйте! О нашей экскурсии в Самарканд за 1 день могу написать только хорошее! Организация была на высшем уровне: Билеты на Афросиаб высланы заранее,
- ААнастасия17 апреля 2024Трансфер был проведен в соответствии с нашими ожиданиями. Водитель встретил нас в отеле в оговоренное время, по нашей просьбе завез
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Самарканд»
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