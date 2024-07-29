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Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
Завтра в 07:59
11 авг в 07:59
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Сегодня в 15:00
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На скоростном поезде «Афросиаб» в Бухару и обратно + экскурсия по городу
Изучить древний город за один день с профессиональным гидом
Начало: На площади Ляби-хауз в Бухаре
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
170€153 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 июля 2024Спасибо огромное за яркую, замечательную экскурсию. Мы поняли, что одного дня в Бухаре конечно очень мало и обязательно вернемся еще и воспользуемся предложениями Зарины. Организация на высшем уровне.
- ЮЮлия23 мая 2024Отличная экскурсия. Бухара сказочный город. Успели все посмотреть,отличная организация
- ЮЮлия14 марта 2024Прекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такой красивой и сказочной) жалеем только о том, что одного дня для такого города крайне мало
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Бухара»
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