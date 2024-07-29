Спасибо огромное за яркую, замечательную экскурсию. Мы поняли, что одного дня в Бухаре конечно очень мало и обязательно вернемся еще и воспользуемся предложениями Зарины. Организация на высшем уровне.

Ю Юлия

Прекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такой красивой и сказочной) жалеем только о том, что одного дня для такого города крайне мало