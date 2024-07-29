Бухара – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Бухара» в Ташкенте на русском языке, цены от $41, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
На машине
На поезде
скидка
5%
14 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
Завтра в 07:59
11 авг в 07:59
от 199$190 за человека
Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы
На поезде
скидка
9%
8 часов
Индивидуальная
Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы
Быстро и с комфортом перемещаться между главными городами Узбекистана
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
от 45$41 за человека
На скоростном поезде «Афросиаб» в Бухару и обратно + экскурсия по городу
Пешая
На поезде
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
На скоростном поезде «Афросиаб» в Бухару и обратно + экскурсия по городу
Изучить древний город за один день с профессиональным гидом
Начало: На площади Ляби-хауз в Бухаре
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
170153 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    29 июля 2024
    Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
    Спасибо огромное за яркую, замечательную экскурсию. Мы поняли, что одного дня в Бухаре конечно очень мало и обязательно вернемся еще и воспользуемся предложениями Зарины. Организация на высшем уровне.
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
    Отличная экскурсия. Бухара сказочный город. Успели все посмотреть,отличная организация
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
    Прекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такой красивой и сказочной) жалеем только о том, что одного дня для такого города крайне мало
    Прекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такойПрекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такойПрекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такойПрекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такойПрекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такойПрекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такойПрекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такойПрекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такойПрекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такойПрекрасный город, сказки Шахерезады) спасибо Мадине и Шухрату) без вас мы бы не увидели Бухару такой

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Бухара»

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  1. Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
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  3. На скоростном поезде «Афросиаб» в Бухару и обратно + экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Медресе Кукельдаш
  5. Площадь Независимости
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в августе 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Бухара" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 190 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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